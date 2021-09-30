Крымские татары отметят праздник урожая в национальном селе

Крымско-татарский национальный праздник Дервиза отметят в селе Строгоновка Симферопольского района полуострова 2 октября. Праздник посвящен плодородию и началу осени.

Обычно Дервизу отмечают в день осеннего равноденствия. Мероприятие символизирует окончание полевых работ. Праздник в Строгоновке проведут с целью сохранить и популяризовать традиции народов Крыма, представить богатство и разнообразие крымско-татарской культуры через ее раскрытие на разных площадках.

В программу праздника войдут выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, мастер-классы по народным ремеслам, выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции. Будет работать выставка-ярмарка национальной крымско-татарской кухни, пройдут спортивные состязания, будут организованы детская развлекательная программа и фотозона. Состоится праздничный концерт.

nazaccent.ru