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В Казани открылась памятная доска в честь поэта Фаниса Яруллина

В Казани открылась памятная доска в честь поэта Фаниса Яруллина

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 30.09.2021 0 6

На здании №9 по улице Жуковского появилась мемориальная доска, установленная в честь народного поэта Татарстана, лауреата государственной премии им. Г. Тукая Фаниса Яруллина.

В торжественном открытии памятного символа приняли участие заместитель председателя Государственного Совета Республики Татарстан, председатель Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов, заместитель министра культуры Республики Татарстан Дамир Натфуллин, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан Нурия Хашимова.

Фанис Яруллин – татарский поэт, прозаик, драматург. Его дебютной книгой стал сборник стихов «Мин тормышны яратам» («Я влюблен в жизнь»). От стихов и рассказов Фанис Яруллин постепенно перешел к написанию больших поэм и повестей.

Особую известность он приобрел благодаря произведениям «Җилкәннәр җилдә сынала» («Упругие паруса»), «Кыйгак-кыйгак каз кычкыра» («Крик гуся»), «Чәчәкләр моңы» («Мелодия цветов») и другим произведениям.

mincult.tatarstan.ru

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