Деятели искусства Татарстана проведут встречи с соотечественниками в Республике Башкортостан

С 1 по 4 октября в городах Туймазы и Магнитогорске, в селах Тюменяк и Чекмагуш Туймазинского района пройдут литературно-музыкальные встречи с участием писателей и деятелей искусства.

В мероприятии принимает участие делегация во главе с заместителем руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации Марсом Тукаевым. В его составе артисты Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, деятели науки, писатели и др.

Здесь запланированы встречи с представителями татарской общественности городов Туймазы и Магнитогорска, Шаранского, Яремчанского, Бакалинского, Буздякского, Чекмагушевского и Кушнаренковского районов.