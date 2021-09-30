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Деятели искусства Татарстана проведут встречи с соотечественниками в Республике Башкортостан

Деятели искусства Татарстана проведут встречи с соотечественниками в Республике Башкортостан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 30.09.2021 0 6

С 1 по 4 октября в городах Туймазы и Магнитогорске, в селах Тюменяк и Чекмагуш Туймазинского района пройдут литературно-музыкальные встречи с участием писателей и деятелей искусства.

В мероприятии принимает участие делегация во главе с заместителем руководителя Исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими общественными объединениями в регионах Российской Федерации Марсом Тукаевым. В его составе артисты Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая, деятели науки, писатели и др.

Здесь запланированы встречи с представителями татарской общественности городов Туймазы и Магнитогорска, Шаранского, Яремчанского, Бакалинского, Буздякского, Чекмагушевского и Кушнаренковского районов.

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