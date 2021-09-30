Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» распахнула свои двери

Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» Министерства по делам молодежи РТ встретила своих первых гостей нового сезона.

Открытие значимого для талантливой молодежи Республики события стало больше, чем концертом. Оно подарило гостям надежду, что все желания сбудутся. Нужно только верить и идти к своей цели не взирая на преграды.

«Концепция родилась у нас фактически сразу. Однако нам нужно было связать идею с режиссурой, продумать сценарий и использовать все возможности нашей площадки, чтобы продемонстрировать лучший результат. Надеюсь, у нас это получилось», – рассказала исполнительный директор фестиваля Наталья Смирнова.

И кажется зал оценил старания молодых талантов: гости открытия смеялись и плакали, подпевали и аплодировали каждому номеру.

Здесь классика смешалась с эстрадной музыкой, испанский, английский звучал в ряду с русским и татарским. Здесь развернулась настоящая баталия на шпагах под каватину Фигаро из «Севильского цирюльника» Пуччини, а мим «сыграл на гостях» Вальс «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса.

А через эстрадные песни музыканты резиденции сказали «спасибо» своим родителям и учителям, без которых не сбылась бы их главная мечта – стоять на этой сцене.

Удивительно, что столь разножанровая программа проходила единым сквозным действием. Все потому, что отдельные действия связывала одна идея – мечта и ее воплощение.

«Для больше миллиона созвезденцев, прошедших через школу фестивального движения, мечта сбылась – они приобрели дом. Хотелось бы, чтобы Арт-резиденция стала домом не только для нас, но и всей творческой молодежи Татарстана», – поделился художественный руководитель Тагир Исмагилов.

Оценить старания талантов в этот день также пришли заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов, председатель жюри фестивального движения – народная артистка РТ и РФ Зиля Сунгатуллина, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ – народная артистка РТ Раиля Гарипова, российский театральный педагог, руководитель Московского Центра сценических практик – заслуженный работник культуры РТ Владимир Аносов и другие.

«Этот концерт – благодарность всем, кто больше 20 лет назад поверил в будущее этого движения и создал эту красоту», – признался генеральный продюсер фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов.

Впереди Арт-резиденцию ждет насыщенный сезон. В ближайшее время будут сформированы два концерта, которые войдут в перечень рекомендуемых мероприятий по программе «Пушкинская карта».

Также в стенах театра пройдет вечер поэзии XX века и музыкальный вечер, посвященный теме патриотизма, любви и другие.

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» идет активная подготовка к началу и театрального сезона, который ознаменуется премьерой спектакля «Хитроумная влюбленная» Лопе де Веги.

Следом за первой постановкой, театральным подразделением Арт-резиденции будет поставлен спектакль о татарском поэте и писателе Хасане Туфане.

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