Петербургский художник, наш соотечественник Роман Абдуллин награжден «Золотой медалью» Российской академии художеств

21 сентября 2021 года состоялось очередное заседание Президиума Российской академии художеств, на котором высокими наградами был отмечен молодой художник из Санкт-Петербурга – Роман Абдуллин.

Решением Президиума Российской Академии Художеств от 07 сентября 2021 года Роман Абдуллин награжден Золотой медалью «Достойному» Российской Академии Художеств за серию работ, посвященных героям Великой Отечественной войны. Медаль Роману вручил президент Российской Академии Художеств Зураб Константинович Церетели.

Также решением секретариата ВТОО «Союз художников России» от 02 сентября 2021 года №9 Роман Абдуллин награжден Золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство», которая вручается наиболее заслуженным представителям изобразительного искусства. Медаль Роману вручил председатель Союза Художников России Андрей Николаевич Ковальчук на торжественном открытии выставки «Война и Мир» в Музейно-выставочном комплексе — Галерея искусств Зураба Церетели.

Постоянное представительство Республики Татарстан организовало несколько выставок Романа Абдуллина в Казани, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе и в Постпредстве РТ, совместно организован ряд культурных мероприятий. В начале 2021 года он стал лауреатом Республиканской премии им. М.Джалиля. за выдающиеся достижения в области изобразительного искусства.

Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области поздравляет Романа Абдуллина с получением заслуженных наград, которые является прямым подтверждением высоких профессиональных и личностных качеств.

Желаем дальнейших творческих успехов!

Абдуллин Роман Фаристович родился 25 октября 1991 года в городе Екатеринбурге.

• В 2007-2011гг. учился на отделении графического дизайна Екатеринбургского художественного училища им. И.Д. Шадра.

• В 2011г. — Защитил дипломную работу, состоящую из пяти планшетов «Каталог посвященный памяти А.Г. Секачёва» была отмечена похвалой Государственной аттестационной комиссии.

• В 2011-2017гг. — учился на факультете живописи Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина в мастерской монументальной живописи Народного художника Р.Ф. профессора А.К. Быстрова.

• В 2017 г.- защитил дипломную работу, состоящую из двух монументальных композиций «Победа. 1945» (250х500 см) и «Блокада Ленинграда» (250х500 см) была отмечена похвалой Государственной аттестационной комиссии.

• В 2017г.- Член Свердловского регионального общественного Фонда Г.К. Жукова, г. Екатеринбург.

• В 2019г.- Член Союза Художников России.

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