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MOÑ собирает истории о татарском языке для нового спектакля

MOÑ собирает истории о татарском языке для нового спектакля

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 30.09.2021 0 12

Театральная площадка MOÑ готовит спектакль-игру о «Морфемалар». Для этого они собирают истории о татарском языке.

Для участия в проекте нужно заполнить анонимную анкету. В ней необходимо рассказать о том, на какие темы трудно говорить по-татарски, объяснить, зачем вам нужен татарский, русский или иностранный язык, и поделиться историей связанной с языком.

Спектакль «Морфемалар» станет вторым совместным проектом MOÑ и основательницы проекта Sh.e Нурии Фатыховой. Премьера запланирована на 4 и 5 декабря.

entermedia.io

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