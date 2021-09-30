MOÑ собирает истории о татарском языке для нового спектакля

Театральная площадка MOÑ готовит спектакль-игру о «Морфемалар». Для этого они собирают истории о татарском языке.

Для участия в проекте нужно заполнить анонимную анкету. В ней необходимо рассказать о том, на какие темы трудно говорить по-татарски, объяснить, зачем вам нужен татарский, русский или иностранный язык, и поделиться историей связанной с языком.

Спектакль «Морфемалар» станет вторым совместным проектом MOÑ и основательницы проекта Sh.e Нурии Фатыховой. Премьера запланирована на 4 и 5 декабря.

entermedia.io