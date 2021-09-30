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Казанская мечеть “Гаилэ” вновь запускает флеш-моб “Әбием догалары”

Казанская мечеть “Гаилэ” вновь запускает флеш-моб “Әбием догалары”

в Новости, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 30.09.2021 0 8

Казанская мечеть “Гаилэ” вновь запускает флеш-моб “Әбием догалары”. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню пожилых людей – 1 октября. С 1 по 31 октября. снимайте на видео чтение сур Корана, молитвы ваших бабушек, дедушек, пап, мам, старших братьев и сестер и размещайте их в своем аккаунте в социальной сети Instagram, отмечая их хэштегами #әбиемдогалары #дога. Если близких вам людей в этом мире уже нет, но аудио -, видеозаписи сохранились, не забудьте отдельно упомянуть, за них мы будем молиться, обещают организаторы.

dumrt.ru

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