Казанская мечеть “Гаилэ” вновь запускает флеш-моб “Әбием догалары”. Мероприятие традиционно приурочено ко Дню пожилых людей – 1 октября. С 1 по 31 октября. снимайте на видео чтение сур Корана, молитвы ваших бабушек, дедушек, пап, мам, старших братьев и сестер и размещайте их в своем аккаунте в социальной сети Instagram, отмечая их хэштегами #әбиемдогалары #дога. Если близких вам людей в этом мире уже нет, но аудио -, видеозаписи сохранились, не забудьте отдельно упомянуть, за них мы будем молиться, обещают организаторы.

dumrt.ru