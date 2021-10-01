Театр Кариева выступит на сцене Губернского театра

Сегодня, 1 октября театр Кариева представит на сцене Московского Губернского театра свой спектакль «Мио, мой Мио!».

Показ состоится в рамках IV Международного большого детского фестиваля, который с 1 сентября по 12 ноября проходит в Москве и Санкт-Петербурге.

В течение нескольких фестивальных дней на различных сценах двух городов проходят спектакли, цирковое шоу, кино- и анимационные фильмы, литературные произведения для детей и юношества. Свои работы покажут 44 театра из 24 городов России и зарубежья.

Спектакль «Мио, мой Мио!» по повести шведской писательницы Астрид Линдгрен.

Любовь – это то, в чем нуждаются все без исключения маленькие мальчики и девочки на земле. Любовь – это то, что спасает даже в самые страшные времена.

Астрид Линдгрен придумала историю о сироте Буссе, когда однажды поздним вечером заметила в стокгольмском парке фигуру одинокого мальчика. Знаменитая сказочница мановением пера превратила его в принца. «Мио, мой Мио!» – эти слова Короля, обращенные к сыну, повторяются в спектакле словно заклинание. Словно оберег, с которым не справится самое великое зло.

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский (наушники).

Международный Большой Детский фестиваль проводится в рамках федерального партийного проекта «Культура малой Родины» при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области. Организаторы фестиваля — Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московский Губернский театр. Художественный руководитель — народный артист России Сергей Безруков.

Есть возможность прийти на спектакль бесплатно. Для этого нужно написать по номеру +79652860565 (можно в вотсап) о том, сколько нужно мест, чтобы передать информацию администраторам.

Театр находится по адресу: г. Москва, метро Кузьминки, Волгоградский проспект 121 (рядом с метро).

tatmsk.tatarstan.ru