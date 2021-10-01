Топ 3 самых оригинальных книг из Татарстана

В последние годы туристы, как российские, так и зарубежные, очень полюбили Татарстан за красоту, гостеприимство, необычную кухню и оригинальные сувениры, которые они привозят отсюда домой на память. Среди памятных вещей особое место занимают книги. Издание «Татарстан» составило список самых оригинальных книг, приобретённых во время путешествий по нашей республике.

ГИГАНТСКИЙ КОРАН

Эльмир Султанбеков, г. Уфа:

– Я всегда выбираю экскурсии, где можно посмотреть что‑то самое-самое. Такое «самое-самое» я нашёл в Древнем Болгаре – это самый большой в мире Коран! Книга – просто блеск! И в прямом, и в переносном смысле. Блестит-переливается драгоценными камнями, впечатляет размерами – 1,5 на 2 метра и, конечно же, весом – более 800 килограммов. Болгарский Коран уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое большое издание священной книги мусульман.

ТАТАРСКИЕ ГОБЕЛЕНОВЫЕ СКАЗКИ

Марина Набокова, г. Самара:

– Из путешествий всегда привожу книги: красивые, характеризующие именно то место, откуда привезена, и не тяжёлые ) ) ). Впервые отступила от последнего принципа из‑за «Татарских народных сказок». Во-первых, каждая сказка на трёх языках – русском, татарском, английском. Во-вторых, сделано очень стильно – будто гобеленовые страницы переворачиваешь… В-третьих, сказок много, картинки чудесные. Сказочное наследие татар про их народных героев – Шурале, Юху, Су Анасы, Камыр-батыра… «Начинаются просто, повествуются легко, заканчиваются хорошо» – пишет об этих сказках издатель Марат Муратов. Его прекрасное издание как дорогой свадебный подарок везу из Казани на свадьбу дочери. Подарю молодым 700 страниц гобеленовых сказок – пусть читают моим будущим внукам!

РОМАНТИКА СТАРЫХ РАСПИСАНИЙ. ВЗГЛЯД ИЗ КАЗАНИ

Елена Силеверстова, Ленинградская область:

– Кто бы мог подумать, что из старых расписаний можно сделать романтичную книгу! «Глава первая – железнодорожная», «Глава вторая – авиационная», «Глава третья – речная»… Тут и про вокзалы, и про «столбики, рельсы, мосты…», и про билеты, и про хорошо забытое старое, и про совершенно неизвестное новое. Книга называется «Романтика старых расписаний». Автор Лев Жаржевский представляет её как «взгляд из Казани», где «как-то незаметно его детский интерес к паровозам превратился в интерес к расписаниям. Сначала к современным, потом к старым и старинным: они были своего рода окнами в прошлое… в котором ездили на третьих полках в общих вагонах, летали на самолётах Ли-2 и когда речной пассажирский транспорт был действительно транспортом». Забрала я этот «взгляд из Казани» в количестве пяти штук с собой – для моих близких путешественников-романтиков.

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