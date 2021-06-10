Куда поехать на Сабантуй? Районы Татарстана готовят праздничные программы

С 11 по 13 июня Праздник плуга пройдет во всех районных центрах Татарстана. Везде организаторы постарались внести изюминку в традиционную программу со скачками, борьбой көрәш, играми и конкурсами. Где стоит побывать в эти выходные? Обзор от корреспондента ИА «Татар-информ» Гелюзы Ибрагимовой.

Арский район

В Арске Сабантуй пройдет 13 июня на Центральном стадионе. Начало в 10.00. По словам начальника Управления культуры Арского района Ильфара Аюпова, будет богатая концертная программа с участием казанских артистов:

«Конечно, будут все традиционные игры и состязания. И награждение, и концерт. Мы позвали ансамбль танца «Казань». Из артистов эстрады приедет ИлСаф, будут Марина Карпова, Алина Шарипзянова, Ильгиз Закиев, Амир Ахмадишин, Руслан Кираметдинов, Ильмира Нагимова, Рафис Калимуллин. Концертная программа начнется в 12.00».

Сабинский район

В Сабинском районе в этом году будет много инструментальной музыки. Сабантуй в Сабах пройдет 12 июня, начало в 10.00.

«Нашими гостями станут ансамбль этнической музыки «Риваять», а также коллектив «Чаллы нуры». Обычно гости Сабантуя ожидают увидеть на концерте артистов эстрады, но в этом году мы решили отдать предпочтение фольклору, тем более сейчас в республике идет Год родных языков и народного единства. Будут работать четыре сцены. Официальная часть с концертной программой подготовлена силами творческих коллективов района, в ней участвуют 350 человек. Детская сцена будет в распоряжении «Шаян-ТВ». Абсолютному батыру подарим традиционного барашка, а также денежный приз», – рассказал руководитель районного отдела культуры Рустам Загидуллин.

Рыбно-Слободский район

В Рыбной Слободе ожидается большой концерт с участием известных артистов татарской эстрады. Праздник пройдет 13 июня, начало в 10.00.

«Откроются праздничные мероприятия театрализованным представлением. Будут большая и малая сцены, детская площадка. Помимо скачек и борьбы будет шоу парашютистов. Из Казани приедет цирковая программа. Концерт с участием Рафила Залялиева, Эльвиры Гильфановой, Чулпан Юсуповой. Надеемся увидеть Ильгарая и нашего земляка Ильназа Минвалеева. Мы позвали всех земляков – писателей, артистов», – рассказала заместитель начальника Управления культуры Рыбно-Слободского района Резида Залялова.

Сармановский район

В Сарманово Сабантуй назначен на 13 июня, начало в 10.00. Кроме того, здесь собираются провести вечерний Сабантуй.

«Сцену в этом году изменили, будет большой экран, зрителям будет удобно наблюдать за происходящим на сцене. Будет парад гармонистов, участвуют около 200 музыкантов. Будет много детей – около трехсот маленьких артистов участвуют в концертной программе. Решили оформить несколько подворий, где гостей праздника будут встречать фольклорные коллективы. Обязательно пройдут скачки, соревнования по национальной борьбе көрәш, разнообразные игры. На праздник пригласили артистов – наших земляков Зухру Шарифуллину, Васима Ахметшина, писателя Фарита Яхина, поэта Дамира Гарифуллина.

Вечером в парке Ленина будет концерт Рифата Зарипова. Он приедет со всей командой. Начало в 20.00», – анонсировала праздничные мероприятия руководитель районного отдела культуры Гульназ Латыпова.

Азнакаевский район

Сабантуй в Азнакаево пройдет 13 июня, а 12 июня творческие коллективы района едут устроить праздник для соплеменников в Самару. Районный Сабантуй начнется в десять утра.

«Гостями дневной программы станут наши любимые артисты Равиль Галиев, Зайнап Фархутдинова. Будут выступать самодеятельные коллективы нашего района. Будет много национальных игр, кроме того, мы придумали довольно много своих креативных конкурсов. Устроим различные выставки – например, выставку изделий мастериц рукоделия. Для детей, конечно, будет своя площадка. А в восемь вечера начнется концерт Фирдуса Тямаева», – рассказала заместитель начальника Управления культуры Азнакаевского района Светлана Калимуллина.

Буинский район

В Буинске Сабантуй назначен на 12 июня, начало в 14.00. Откроется праздник театрализованным представлением. Звезды эстрады тоже заявлены.

«Концертная программа стартует в 12.00. Мы пригласили Анвара Нургалиева. Также ожидаем коллектив «Ямьле» и певицу из Чувашии Фариду. У нас тоже будут оформлены татарские подворья, отражающие наши национальные традиции и обычаи», – рассказала замначальника Управления культуры Миляуша Гиматдинова.

Кукморский район

Один из самых необычных Сабантуев ожидается в Кукморе. Районный Сабантуй развернется на территории села Манзарас. Праздник состоится 13 июня, официальное открытие в 11.00.

«Думаем, народные гулянья будут идти до вечера. У нас на майдане будут бороться не только мужчины. Устроим турнир среди подростков и даже женщин. Батыру Сабантуя кроме барашка подарим еще и коня. Будут подворья, украшенные в национальном стиле. Так как демография у нас сейчас тема актуальная, то решили обустроить площадку для знакомств. Она будет называться «Димче почмагы» («Уголок свахи»), ее организует клуб знакомств. Хедлайнером концертной программы станет Рифат Зарипов. Также выступят артисты и коллективы нашего района, лауреаты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», – рассказала заместитель главы исполкома Кукморского района по социальным вопросам Айгуль Ахметшина.

Альметьевский район

В Альметьевск на Сабантуй 13 июня приедет Государственный ансамбль фольклорной музыки под руководством народного артиста РТ Айдара Файзрахманова. Торжественное открытие праздника – в 11.00. «Будут работать различные мастер-классы. Можно будет ознакомиться с работами мастеров. Также ожидается участие государственного ансамбля «Агидель» из Актаныша, известного певца Ильната Фархуллина, группы «Зу-Ляй-Ля», – рассказала заместитель руководителя районного управления культуры Эльмира Хасанова.

Мамадышский район

На Сабантуе в Мамадыше выступит звезда татарской эстрады Айдар Галимов. Праздник состоится 12 июня, начало в 10.00.

«Позвали земляков. Пригласили Резеду Кадыйрову, Чулпан Зиннатуллину, Мингола Галиева, Ильяса Халикова. Скачки пройдут до официального открытия, начнутся в девять утра. На одной из сцен будем показывать фольклорную программу, на другой пройдет конкурс «Сабантуй гузэле» («Краса Сабантуя»)», – анонсировала заместитель начальника отдела культуры Мамадышского района Зульфия Никифорова.

Актанышский район

В Актаныше Праздник плуга состоится 12 июня. Концертную программу представят самодеятельные коллективы района.

«Мы подготовили большую программу «Актаныш гармунчылары» («Играй, гармонь»). В ней участвуют как местные, так и приглашенные из других регионов и районов Татарстана гармонисты. 11 июня на Сабантуе в селе Миннярово будет петь Гузель Уразова. Там концерт начнется в семь вечера», – рассказала нам методист отдела информатизации Эльвира Кузнецова.

Агрызский район

В Агрызе Сабантуй отпразднуют 13 июня. Гостей ожидает большой праздничный концерт с участием артистов татарской эстрады.

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