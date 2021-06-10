В Тобольске завершились курсы татарского языка

2021 год объявлен в Республике Татарстан Годом родных языков и народного единства. На базе МАУК “Центра сибирско-татарской культуры” города Тобольска с 15 марта по 27 мая проводились бесплатные курсы по изучению татарского языка. Курсы проводились для всех желающих, без ограничения по возрасту и уровня знаний языка.

Сегодня Файзуллина Гузель Чагваровна вручила сертификаты КФУ «Татарский язык. Начинающий уровень».

Хотим выразить огромную благодарность институту центр Каюма Насыйри в КФУ за возможность обучаться родному татарскому языку.