Культура – связующая нить народов и поколений

В рамках «XX Фестиваля татарской хоровой музыки» в Татарском культурном центре 26 марта состоялись интересные творческие встречи и концерт.

В 12.00 в актовом зале прошёл мастер-класс заслуженного деятеля искусств РТ, доцента Казанской государственной консерватории имени Н. Жиганова Лилии Сарваровой, посвященный татарской народной музыке. В нем принял участие фольклорный ансамбль Казанской консерватории, который исполнил традиционные песни татар-мишарей, мунаджаты, инструментальные и другие произведения из музыкального наследия татарского народа.

Среди участников были и члены творческих коллективов ТКЦ, которые обогатили свой творческий багаж новыми знаниями из области татарской музыки.

В 14.00 часов состоялась творческая встреча с заслуженным деятелем искусств РТ, профессором Казанской консерватории, художественным руководителем «XX Фестиваля татарской хоровой музыки» Альфией Заппаровой. Альфия Ибрагимовна рассказала о деятельности Казанской консерватории, ее достижениях и творческих планах, а также поделилась положительным опытом подготовки вокалистов и хоровых исполнителей.

В завершении дня в актовом зале прошел концерт творческих коллективов, лауреатов фестиваля «КУҢЕЛДӘ ЯЗ» /«В ДУШЕ ВЕСНА». Его открыли гости из Казани Заслуженный артист РТ Айрат Ганиев и Диляра Тухватуллина.

От имени Автономии татар Москвы к гостям и участниками концерта обратились ее председатель Фарит Фарисов и директор Татарского культурного центра Анвер Хусаинов.

Художественный руководитель «XX Фестиваля татарской хоровой музыки» Альфия Заппарова выразила благодарность Автономии татар Москвы, артистам, зрителям за тёплый приём и искренний интерес к народной музыке. Отмечая особую атмосферу исторического зала ТКЦ она сказал: «Это не просто здание, это память поколений и большие усилия неравнодушных людей».

В творческой программе вечера приняли участие артисты Казанской консерватории, коллективы и артисты ТКЦ.

Концерт, приуроченный ко Дню работника культуры, ещё раз напомнил всем о ценности той большой работы, которая ведётся ежедневно несмотря ни на что:

Давайте о культуре говорить

Она для всех – связующая нить.

Культура – вот к любой проблеме ключ.

Она святого просвещенья – луч.