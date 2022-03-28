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Национальный музей Республики Татарстан представил специальный выставочный проект «Лента времени. Культура»

Национальный музей Республики Татарстан представил специальный выставочный проект «Лента времени. Культура»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 28.03.2022 0 7

Национальный музей Республики Татарстан представил специальный выставочный проект «Лента времени. Культура» для заседания Совета по культуре и искусству при Президенте РТ. Заседание проходило 25 марта в Казанской ратуше. Участвовали первые лица республики и её столицы, депутаты Госсовета РТ, руководители профильных ведомств и ведущих учреждений культуры, председатель комитета Госдумы РФ по культуре.

На заседании обсуждались приоритетные направления развития культуры в Татарстане. Говорилось о ходе реализации проектов в рамках Года культурного наследия народов России. Участников встречала выставка «Лента времени. Культура». Экспонаты Национального музея отражали знаковые даты 2022 года в культуре Татарстана и России. Это 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией и 350-летие со дня рождения Петра Первого.

Для председателя комитета Государственной думы РФ по культуре Елены Ямпольской экскурсию провела генеральный директор Национального Алиса Вяткина. Совместно с министром культуры республики они ознакомили с выставкой Президента РТ Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина. Рустама Нургалеевича особо заинтересовали факсимиле Корана XIV века, графика с видами средневекового Болгара, фрагмент кисвы – покрова Каабы. Президент республики примерил шлем виртуальной реальности – в выставке, как партнёр музея, участвовал проект «Переход», специализирующийся на VR-экскурсиях.

Часть экспонатов выставки – личные вещи деятелей татарской культуры. Были представлены подлинник Баки Урманче – рисунок к поэме Тукая «Шурале», дирижёрская палочка Салиха Сайдашева, рукописи Рустема Яхина и Сибгата Хакима, костюм и гармони Файзуллы Туишева.

Среди предметов петровской эпохи – портрет Петра Первого из музейного собрания. В 2021 году Национальный музей Республики Татарстан вошёл в Ассамблею Петровских музеев России, а в 2022-м активно участвует в праздновании 350-летия со дня рождения первого российского императора.

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