В Альметьевске прошла конференция «Нефтяники и регионалисты на пути освоения и восстановления историко-культурного наследия»

В Альметьевске прошла научно-практическая конференция «Нефтяники и регионалисты на пути освоения и восстановления историко-культурного наследия».

Организаторами мероприятие выступили Альметьевский клуб «Туган як», Благотворительный фонд «Татнефть», Всемирный конгресс татар и центральная библиотека им. С. Сулеймановой.

В конференции приняли участие представители клуба «Туган як», историк и этнолог Дамир Исхаков, старший научный сотрудник отдела новейшей и новой истории Института истории имени Марджани Академии наук Республики Татарстан, руководитель Казанского центра творческой группы «Альметьевская энциклопедия», доктор исторических наук Альфия Галлямова и начальник государственного природного комплексного заказника «Степной» им. А.И. Щеповских Фарид Динмухаметов.

В ходе мероприятия зрители смогли подробнее узнать о деятельности клуба «Туган Як», истории строительства музея Ризаэддина Фахреддина, села Шарлама Альметьевского района и мечетей Альметьевска.

В завершении конференции Фарид Динмухаметов рассказал об экологическом воспитании подрастающего поколения и экотуризме района.