В выходные в Татарстане мусульмане остязались в конкурсах чтецов Корана

В минувшие выходные в мухтасибатах Кайбийцкого, Нурлатского, Зеленодольского, Кукморского районов прошли конкурсы чтения Корана для детей и взрослых. Все конкурсы были посвящены 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

К примеру, на мероприятии, прошедшем в Большой Кайбицкой центральной мечети Кайбицкого мухтасибата, юноши и девушки, помимо чтения Куръана, приняли участие в соревнованиях по перессказу хадисов, скоростному чтению книги “Мугаллим сани” и знанию основ ислама. В соревнованиях приняли участие более 50 шакирдов из нескольких сел Кайбицкого района.

В Нурлатском мухтасибате на районном уровне состоялся вечер Куръана для детей. Всего порядка 100 детей прослушали выступления и проповеди, посвященные 1100-летней истории принятия ислама, а затем продемонстрировали свои знания чтения наизусть Корана.

В здании медресе “Абу Ханифа” г. Зеленодольска прошел районный конкурс чтецов Корана. В конкурсе приняли участие шакирды в возрасте до 14 лет, обучающиеся на примечетских курсах, умеющие читать Куръан в соответствии с таджвидом (по правилам) – всего 100 детей. Конкурс прошел в 3 номинациях: среди всех детей до 7-9 лет; до 10-12 лет; до 13-14 лет.

В Кукморском мухтасибате прошли районные конкурсы чтецов Корана и намаза. В конкурсе чтецов Корана смогли принять участие все желающие – как дети, так и взрослые (возрастных ограничений нет). Мужчины и женщины соревновались отдельно в 4 номинациях: по знанию 5 Сур; 10 сур; 20 сур; и сур “Тәбәрак” и “Йәсин”. Конкурс чтецов Куръана собрал 163 детей и 46 взрослых. Конкурс чтецов намаза помог выявить мастерство мусульман дошкольного и школьного возрастов.

30 марта (в среду) в Набережных Челнах также планируется Республиканский открытый конкурс чтения Корана для детей дошкольного и школьного возраста. Организаторами мероприятия выступают ДУМ РТ, Набережночелнинский мухтасибат, ООО религиозно-предпринимательский центр “Ислам нуры” и медресе “Ак мечеть”. Юбилейный конкурс, который пройдет в этом году в 25-й раз, также даст детям возможность проверить умение читать книгу Аллаха четко и красиво, и показать знания, полученные в течение года при посещении мечетей, правила чтения Куръана. В соревнованиях могут принять участие мальчики и девочки в возрасте до 15 лет. Конкурсанты будут соревноваться в 4 возрастных группах: до 7 лет, до 10 лет, до 13 лет, до 15 лет. В каждой возрастной группе будет определено по три призовых места, победители будут награждены памятными призами и дипломами.

Кроме того, 15 мая в Уруссу состоится III Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди женщин “Халиса”. Конкурсантки продемонстрируют свои знания в двух номинациях: «Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов текста Священного Куръана» и «Знание наизусть 6-ти (25, 26, 27, 28, 29, 30) джузов текста Священного Куръана».

dumrt.ru