Курсы татарского языка при мечетях республики успешно завершили 1500 слушателей

В 2020-2021 учебном году курсы татарского языка при мечетях Татарстана успешно завершили 1500 слушателей и получили сертификаты об освоении языка на начальном уровне. Курсы по изучению татарского языка на начальном уровне были организованы на 100 площадках: они охватили 45 мухтасибатов Татарстана, в том числе 45 мечетей Казани. Наибольшее число выпускников примечетских курсов татарского языка учились в Российском исламском институте в Казани — 86 чел., в Просветительском центре имени Ахметзаки Сафиуллина в Нурлате — 53 чел., в Соборной мечети в Нижнекамске — 37 чел.

Курсы, которые охватили все города и большинство районных центров нашей республики, в 2020-2021 учебном году были организованы в четвертый раз в рамках 100-летия со дня образования ТАССР и Года родных языков и народного единства, объявленного в Татарстане. Опыт организации курсов татарского языка при мечетях Татарстана реализуется с 2018 года.

Занятия по изучению языка проводились по собственной методике и учебникам ДУМ РТ — они разработаны в Российском исламском институте и изданы в ИД «Хузур» ДУМ РТ. Учебник в этом году усовершенствован и издан специально для краткосрочных курсов тиражом 2500 экземпляров. В новом издании учтены пожелания и предложения преподавателей и слушателей предыдущих курсов. Несмотря на то, что темы и их подача были сохранены, некоторый грамматический материал был упрощен, предложен по частям. В рамках лексической тематики были введены небольшие новые диалоги, упражнения.

В мечетях, где проходили курсы, помещения были обеспечены всем учебным инвентарем, пособиями, оснащены техническими средствами, учебники распространялись через мухтасибаты Татарстана.

Учебный курс, который был рассчитан на 48 академических часов, продолжался 6 месяцев (с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года). Программа интенсивного курса была направлена на изучение разговорного татарского языка, освоение ситуативных лексических наборов и развитие коммуникативных навыков. Кроме того, для всех желающих будет предусмотрена возможность ознакомления с исламской культурой, а также обучения арабскому таджвиду.

К обучению были привлечены опытные преподаватели из числа дипломированных специалистов – филологов татарского языка.

dumrt.ru