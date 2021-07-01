11 июля 2021 года в Казани пройдет фестиваль для молодых родителей «ЯРАТ». Мероприятие состоится на площадке Горкинско-Ометьевского леса.

В программе фестиваля – лектории, интерактивная программа, выступление творческих коллективов, шоу для детей и взрослых. Для гостей фестиваля подготовлены площадки и конкурсы по интересам: школа мам, ярмарка товаров для мам и детей, арт-показ «Счастливые животики», парад колясок, конкурс костюмов для всей семьи, танцевальный флешмоб и розыгрыш призов от партнеров.

Получить пригласительные можно бесплатно по ссылке.

Организаторами фестиваля выступают Министерство по делам молодежи Республики Татарстан совместно с командой «МамаПати» при содействии Дирекции парков и скверов и при поддержке Правительства Республики Татарстан.

Напомним, сообщество молодых семей «Ярат» было создано в прошлом году по итогам республиканского форума молодых семей «О-чаг». Сообщество – открытая площадка для молодых семей (с супругами от 16 до 35 лет), собирающихся зарегистрировать свой союз или уже состоящих в браке не более пяти лет. Цель сообщества — организация конструктивного диалога государства и населения при решении различных вопросов молодых семей.

minmol.tatarstan.ru