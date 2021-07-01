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Гости из Татарстана посетили дом-музей имени С.Г.Вагизова в Самарской области

Гости из Татарстана посетили дом-музей имени С.Г.Вагизова в Самарской области

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 01.07.2021 0 4

На Сабантуе Камышлинского района была организована выставка авторов Әлифбы — Рамзии Валитовой и Салея Вагизова. Красочный уголок посетило очень много гостей,  среди них был и руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

После праздника Данис Фанисович и ученица Вагизова С.Г. и Валитовой Р.Г. –  Народный учитель Республики Татарстан Хамидуллина Камария Зиннуровна приехали в село Байтуган,  увидеть родину Салея Гататовича и его дом-музей, который очень понравился гостям.

Камария Зиннуровна со слезами рассматривала одежду своих педагогов и с восхищением вспоминала их уроки.

В журнале отзывов гости написали свои добрые пожелания.

samtatnews.ru

 

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