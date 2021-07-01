В Казани состоялось первое собрание Ассоциации чтецов Корана России

В Казани состоялось первое собрание российской Ассоциации чтецов Корана. Это профессиональная организация, созданная представителями Центров подготовки знатоков священной мусульманской книги. Ректор РИИ и КИУ, председатель Совета по исламскому образованию России Рафик Мухаметшин рад ее созданию.

– Мы считаем, что хафизы должны не только заучивать Коран, но и обладать исламскими знаниями, выполнять функцию имама. Поэтому в нашем центре мы подготовили программу бакалавриата, в рамках которой, будущие хафизы заучивают Коран и получают знания по фикху, акыде, хадису и другим наукам. Вам, как профессиональной ассоциации, предстоит совместно разработать и унифицировать стандарты для всех центров подготовки хафизов Корана России.

Председателем ассоциации по единогласному решению стал директор Центра подготовки хафизов Корана КИУ Абдуррашид хазрат Фаизов.

– Идея создания Ассоциации чтецов Корана России возникла из-за необходимости разработки единых стандартов подготовки хафизов. Помимо этого, мы ставим перед собой задачи развития коранических наук в целом – это и таджвид, и тафсир. Также нам нужно развивать систему проведения конкурсов Корана, то есть, разработка правил, критериев оценки и прочих аспектов проведения конкурсов. Данная организация поможет нам совместно решать возникающие проблемы и перенимать опыт в подготовке хафизов Корана.

Сейчас в ассоциацию вошли представители 12 регионов России.

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