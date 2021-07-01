Как идут реставрационные работы в здании «Мухаммадия»?

Сегодня руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров провел выездное совещание о ходе выполнения работ на объекте строительства второй очереди комплекса зданий «Резиденции Духовного управления мусульман Республики Татарстан». В работе совещания приняли участие муфтий Татарстана, директор медресе Камиль хазрат Самигуллин, представители министерства строительства, архитектуры и ЖКХ республики, АО “Сетевая компания”, ГУП «Татинвестгражданпроект», Фонда “Вакф РТ” ДУМ РТ и другие.

На совещании в основном были рассмотрены вопросы, связанные с реконструкцией административного здания медресе «Мухаммадия», административного здания ДУМ РТ и здания общежития медресе «Мухаммадия», с укреплением фундамента и стен дома Галиева, переносом в комплексе электрических сетей. Медресе «Мухаммадия» является объектом культурного наследия регионального значения. Планируется, что реставрационные работы в комплексе завершатся в 2022 году.

– Здесь должен быть единый комплекс резиденции муфтията и будущего университета. Чтобы вы понимали: статус медресе мы должны поднять до университета «Мухаммадия», – резюмировал Асгат Сафаров. Муфтий Камиль хазрат дополнил его: “С татарским компонентом”. Руководитель Аппарата Президента РТ поддержал важную ремарку хазрата.

Таким образом, создание университета на базе медресе «Мухаммадия» обуславливает дальнейшее развитие территории исторического комплекса с учетом потребностей и стандартов современной системы образования.

Напомним, в 2020 году в здании учебного корпуса медресе «Мухаммадия» начались ремонтно-реставрационные работы. Здесь был проведен демонтаж облицовки стен и потолков, отбивка штукатурки стен и потолков, демонтаж перегородок, теплозвукоизоляции перекрытия, подшивки потолка из доски, выемка грунта в подвале, очистка фасада, усиление фундамента, оконных, дверных, арочных проемов и пр. Также выполнены работы по замене оконных рам, дверей, кровли. В результате проведения ремонтно-реставрационных работ в здании разместились 7 учебных классов, 2 учебных класса для маломобильных групп населения, 2 учительские, молитвенная комната, читальный зал, 2 лингофонных кабинета, 2 кабинета информатики, гардеробная, тахаратная и пр. Кроме того, на сегодняшний день учебный корпус полностью оснащен новой мебелью, компьютерной и специальной учебной техникой и кондиционированием помещений. Таким образом, здание вернулось к своему историческому предназначению и стало выполнять функции медресе.

dumrt.ru