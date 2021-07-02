На территории Татарстана завершились съемки международного проекта по мотивам рассказа «Алмачуар»

Основой сценария стало произведение татарского писателя Галимжана Ибрагимова. Режиссером художественного фильма об экологичном воспитании подростков выступила Юлия Захарова. Авторы сценария – Бекболат Шекеров, Юлия Захарова. Продюсеры – Алмагуль Тлеуханова и Миляуша Айтуганова.

В Татарстан на съемки фильма из Казахстана приехали актеры Бекежан Маясаров, Нышанбек Жубанаев, Ержан Нурымбет и Дидар Толегенов.

Татарстан на проекте представили артисты Равиль Шарафиев, Алсу Абульханова, Диана Гайнатулина и Ризван Гайнатулин.

Продюсер из Казахстана Алмагуль Тлеуханова знает творчество Галимжана Ибрагимова еще со студенческой скамьи: «Во время обучения в Казахском государственном университете (1987 г.) (Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби) отправляла свою статью «Произведения Ибрагимова на казахском языке» (научный руководитель Турсынбек Какишев) на Всесоюзную студенческую конференцию конференцию, посвященную 100-летию со дня рождения классика татарской советской литературы, революционера, ученого Галимжана Ибрагимова. Это была моя первая поездка в Казань, знакомство с прекрасным дружественным татарским народом, их культурой и наукой. Мне казалось, что-то есть в его рассказах созвучное с произведениями Мухтара Ауэзова, классика казахской литературы.

С тех пор прошло очень много времени, и это событие и моя работа осталась в моем подсознании. Мой папа, писатель Толек Тлеуханов, всегда говорил, что Галимжан Ибрагимов – это писатель не только на две страны, но и на два народа. Галимжан Ибрагимов освещал те вопросы, которые касались обычных людей. Это простые темы, простые герои, человеческие истории, то, что происходило в аулах, деревнях – быт, культура, традиции… Эти же темы были актуальны и у казахских писателей, в том числе и у моего папы».

По словам Алмагуль, копродукция – очень рискованная работа. «Мы понимаем, что здесь участвуют две страны – это значит две группы, которые должны объединить постановщиков, актеров и локации.

Сложности возникли с этапом производства в период пандемии. Мы понимаем, что здоровье людей на первом месте, однако это очень сильно отразилось на производстве данного продукта. Мы начали снимать в Казахстане, когда Фонд поддержки кино и культуры CinemArt поддержал наш проект – был подписан контракт и выделены деньги, и мы сразу начали съемки. Мы задумывали привлечь очень много актеров, чтобы 50% были наши, 50% из Татарстана. Но из-за пандемии, карантина и локдаунов ни актеры не могли нормально выехать, ни мы не могли проводить творческие собрания. Тем не менее, нам удалось в Казахстан привезти актрису Алсу Абульханову и режиссера Юлию Захарову. Это было очень сложно – для пересечения границы мы заполнили много документов, которые должны были соответствовать требованиям перехода границы.

Что касается проблем творческих – самое главное, что у продюсеров – у меня и у Миляуши Айтугановой, понимание было одинаковое – мы смотрели в одну сторону, шли к одной цели, могли ставить «в правильное русло» специалистов из Казахстана и Татарстана. У творческих людей есть свои видения, но нам, как продюсерам, надо было это все сложить в «одну коробочку». Я думаю, именно это нам помогло в преодолении трудностей, потому что мы работали в команде.

Не сказать, что у творческой группы очень разный менталитет. Так или иначе, у нас общие тюркские корни, нам вполне комфортно было друг друга понимать».

Продюсер из Казахстана выразила уверенность в готовом продукте: «Я думаю, фильм получился таким, каким мы его задумывали. Особенность сценария – мы не показали, в какое время это происходит. Я думаю, размытость времени даст картине долготу в жизни – она будет интересна и будущим поколениям, и тем, кто сейчас не молод и помнит время Галимжана Ибрагимова и советское время. Все это надо было учесть и с художественной подачи – реквизит, костюмы, цветовая гамма… Очень важно, когда при производстве фильма все департаменты это понимают и используют. Только тогда все будет смотреться гармонично и зрителя не будет ничего раздражать.

Мы не подчеркивали национальности и локации – действие происходит в «общечеловеческой» деревне, где живут и татары, и казахи, и башкиры, и русские. Мы это сделали для того, чтобы показать, что такая история может произойти и в Америке, и в Мексике – где угодно. Эта история должна задеть человеческие струны. Любовь, доверие, дружба, общечеловеческие и семейные ценности – очень простые, доступные нравственные вещи. Для нас важен тот посыл, который мы несли, который нес Галимжан Ибрагимов».

Об особенностях съемок в Алькеевском районе республики подробнее рассказала Миляуша Айтуганова: «Нам хотелось показать красивых коней татарской породы, и мы искали места, где их разводят. Одно из таких мест находится в Алькеевском районе, в деревне Татарское Ахметьево.

Нашей задачей было отснять сабантуй и скачки, и идеальным местом для съемок стало место проведения сабантуя в Базарных Матаках. Там есть красивый двухуровневый ландшафт, где снизу находятся лес, холмы и река, а на втором уровне – ипподром.

Для съемок скачек мы пригласили из Москвы специальную машину с краном Russian Arm. Все оборудование, которое было в операторской заявке, мы искали совместно с нашими партнерами – казанской компанией S.NOW Production. Оператор-постановщик Айдар Оспанов из Казахстана, понимает свое дело. Я думаю, что именно благодаря его операторскому взгляду картинка получится достойной» – добавила и директор «Татаркино».

Напомним, ранее съемки разных фильмов уже проходили в Мамадышском, Арском, Атнинском районах. Миляуша Айтуганова рассказала о расширении границ киносъемочных процессов в республике: «Стоит заметить, что сейчас в Татарстане очень тепло принимают известия о том, что в их районах будет сниматься кино. Так, мы сняли «Сумбуль» в Мамадышском районе, зимние съемки фильма «Мы – дети 41го года» прошли на родине Мухаммата Магдеева в Арском районе, сейчас новой локацией продолжения съемок станет деревня Мамадыш-Акилово в Зеленодольском районе. Местные жители с удовольствием помогают во всех съемках. Мы получаем от них и от администрации очень теплый прием. Я считаю, это хороший знак».

Ждем фильм по рассказу Галимжана Ибрагимова «Алмачуар» на экранах кинотеатров поздней осенью.

mincult.tatarstan.ru