Лаишевская библиотека организовала книжную выставку к юбилею татарского писателя

28 декабря исполняется 110 лет со дня со дня рождения Абдурахмана Абсалямова – татарского писателя и переводчика, журналиста, военного корреспондента.

Он – участник Великой Отечественной войны 1941–45 годов, лауреат Государственной премии Татарской АССР имени Габдуллы Тукая, депутат Верховного Совета СССР.

К этой дате в Лаишевской центральной библиотеке оформлена книжная выставка «Патриот, писатель, человек». Читатели могут познакомиться с историей жизни, творчества и фронтового пути татарского писателя. На выставке также можно познакомиться с историей создания романа «Белые цветы» и других книг писателя.

Ирина Реброва

laishevskyi.ru