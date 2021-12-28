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Лаишевская библиотека организовала книжную выставку к юбилею татарского писателя

Лаишевская библиотека организовала книжную выставку к юбилею татарского писателя

в Новости, Слайдер, Главные новости, 28.12.2021 0

28 декабря исполняется 110 лет со дня со дня рождения Абдурахмана Абсалямова – татарского писателя и переводчика, журналиста, военного корреспондента.

Он – участник Великой Отечественной войны 1941–45 годов, лауреат Государственной премии Татарской АССР имени  Габдуллы Тукая, депутат Верховного Совета СССР.

К этой дате в Лаишевской центральной библиотеке оформлена книжная выставка «Патриот, писатель,  человек». Читатели могут познакомиться с историей жизни, творчества и фронтового пути татарского писателя. На выставке  также можно познакомиться с историей создания романа «Белые цветы» и других книг писателя.

Ирина Реброва
laishevskyi.ru

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