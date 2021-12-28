Алтайский «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) отметила своих активистов

Подводя итоги работы в 2021 г., Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна) отметила своих активистов и членов центра. Все были отмечены Почетными грамотами, Благодарственными письмами и Благодарностями администрации г. Барнаула. Активисты центра были награждены за вклад в социально-экономическое развитие города и участие в проекте «Живое слово» (проект реализован на средства гранта администрации Барнаула).

Арслановой Флида Ахметова – почетный участник ансамбля «Дуслар» и ветеран национального движения в крае, Мустафин Сергей Маратович – председатель регионального отделения «Федерации корэш России» по Алтайскому краю, Хакимова Людмила Нейноровна – заместитель председателя АКОО «Дулкын» (Волна), Буляков Рифат Иршатович – кураист, многократный лауреат Всероссийских и региональных конкурсов. Также наградами разного уровня были отмечены: Копылов М.Ю., Павленко А.Н., Ризванов Р.Р., Семенова П.Г.

Все награжденные вносят вклад в сохранение и развитие татарской культуры на Алтае.

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)