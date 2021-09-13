Лесосибирцы приняли участие во Всемирной образовательной акции “Татарча диктант”

11 сентября лесосибирцы, активисты Татарского клуба приняли участие во Всемирной образовательной акции “Татарча диктант”.

Ознакомившись с основными правилами акции, его историей и географией, собравшиеся приступили к самому диктанту. Все очень старались и добросовестно записывали слова текста, который читала Зильда Нургалеевна Нестерова – заведующая Новоенисейской взрослой библиотекой.

Особой радостью в этот день было и то, что на татарский диктант приехали гости из Енисейска – специалист Центральной городской библиотеки Фарида Галеева и представители татарского общества “Туган тел”.