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Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой г. Ульяновск

Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой г. Ульяновск

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 13.09.2021 0 5

14 сентября заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Ульяновскую область. Здесь он встретится с губернатором области Алексеем Юрьевичем Русских.

В 2022 году XXII Федеральный Сабантуй  пройдет в Ульяновской области. Символ национального праздника им был вручен в этом году во время торжественного мероприятия в Нижневартовске.

Василь Шайхразиев в г. Ульяновск примет участие в заседании оргкомитета XXII Федерального Сабантуя. Затем он осмотрит площадку, где пройдет национальный праздник. Также ознакомится с музеем “Татар йорты”. Здесь же председатель Национального Совета примет участие в посадке деревьев.

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