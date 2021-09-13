Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой г. Ульяновск

14 сентября заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Ульяновскую область. Здесь он встретится с губернатором области Алексеем Юрьевичем Русских.

В 2022 году XXII Федеральный Сабантуй пройдет в Ульяновской области. Символ национального праздника им был вручен в этом году во время торжественного мероприятия в Нижневартовске.

Василь Шайхразиев в г. Ульяновск примет участие в заседании оргкомитета XXII Федерального Сабантуя. Затем он осмотрит площадку, где пройдет национальный праздник. Также ознакомится с музеем “Татар йорты”. Здесь же председатель Национального Совета примет участие в посадке деревьев.