В Барнауле представили выставку татарской литературы

В столице Алтайского края прошел ХХ фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем!». Мероприятие прошло в рамках дня города.

Жители и гости Барнаула смогли познакомиться и прикоснуться к культуре народов Алтая. Татарскую культуру на празднике представила Алтайская краевая общественная организация «Центр татарской культуры «Дулкын» (Волна). Активисты центра представили выставку татарской литературы, предметов быта и изделия мастеров.

АКОО «Дулкын» (Волна) заняла 1 место в творческом конкурсе в номинации «Красота глаз» за участие в выставке фоторабот.

Фотографии Ковалёв О.А.

Алтайская краевая общественная организация

“Центр татарской культуры “Дулкын” (Волна)