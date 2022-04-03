Марат Ахметов призвал участников и гостей этнокультурного фестиваля сохранять родной язык

В Поволжском университете физкультуры, спорта и туризма состоялся красочный гала-концерт II регионального этнокультурного студенческого фестиваля «Иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә – Творчество мира и согласия». Фестиваль уже второй год проводится при содействии Комиссии при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка. Организаторами фестиваля выступают Министерство по делам молодежи республики РТ, Министерство образования и науки РТ и Поволжский университет спорта и туризма.

Для участия в конкурсе-фестивале в этом году было подано 97 заявок от образовательных учреждений городов республики: Казани, Альметьевска, Елабуги, Набережных Челнов, Нижнекамска. В рамках фестиваля участники конкурса – студенты вузов – выступили с творческими номерами, отражающими традиции и культуру народов Татарстана.

Соревнования прошли по направлениям: вокал, хореография, инструментальная музыка, художественное слово. В этом году участники посвятили свои выступления культурному наследию народов России.

Сегодня на гала-концерте студентов-победителей поздравили Заместитель Председателя Госсовета РТ, Председатель Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов, депутат Государственной Думы России, первый заместитель Председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, исполняющий обязанности Председателя совета ректоров образовательных организаций высшего образования Татарстана, ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов, исполняющий обязанности ректора Казанской государственной консерватории имени Назипа Жиганова Вадим Дулат Алиев, Президент региональной молодёжной общественной организации «Лига студентов Республики Татарстан» Руфат Киямов, Председатель татарстанской республиканской организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» Элькин Искендеров.

Приветствуя участников фестиваля и гостей национального праздника, Марат Ахметов подчеркнул важность общения, объединения студентов республики. По его словам будущее России, в том числе Татарстана, зависит от того, насколько молодое поколение готово защищать Родину, сохранять родной язык, служить своему народу.

«Очень надеюсь, что фестиваль, безусловно, с согласия его автора Рафиса Тимерхановича, будет продолжен и дальше. Похоже, со следующего года фестиваль будет еще более масштабным. Жить нам вместе, дружить нам вместе. Давайте сохраним язык наших матерей и сделаем все, чтобы наш Татарстан и дальше процветал», – призвал участников и гостей фестиваля Марат Ахметов.

Ректор Казанского государственного медицинского университета, в свою очередь, отметил, что в Татарстане формируется новый, праздник в виде национального фестиваля.

«Я нисколько не сомневаюсь, что эта добрая традиция в нашей республике состоится. Проведение таких фестивалей, таких праздников, когда собираются именно молодые люди, которые готовятся стать главной силой в республике, стране и мире, необходимо. А для того, чтобы стать этой главной силой, нужно подкрепляться мощью дружбы между людьми, меду народами», – сказал Алексей Созинов.

Награждая победителей, депутат Ильдар Гильмутдинов заявил: «Только через уважение, знание, понимание, любви к другой культуре, традициям, можно сберечь собственную культуру. Конечно, важное место занимают родные языки. Нет языка – нет народа. У нас в республике создаются и созданы большие возможности для изучения и сохранения родного языка. Вклад такого фестиваля в том, чтобы мотивировать, стимулировать, приблизить к необходимости знать, изучать свой родной язык. Это очень важно. Мы видим, как пренебрежительное отношение к любому языку приводит к печальному исходу. У нас в республике этого быть не может, потому что мы живем в дружбе и согласии».

Как рассказал журналистам автор идеи фестиваля, ректор Поволжского университета физкультуры, спорта и туризма Рафис Бурганов, первый, стартовый конкурс был организован в пандемийных условиях. В этом же году количество участников резко возросло. Он поблагодарил Комиссию при Президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка за возможность увеличить призовой фонд конкурса.

«Почти 100 номеров были представлены на предварительный просмотр и сегодня мы видим лучшие из лучших, которые делают то, ради чего был задуман конкурс – это сплочение народов нашей большой страны. Я думаю, что мы и в дальнейшем будем двигаться в этом направлении», – отметил Рафис Бурганов.

По результатам конкурса вузом-победителем за представленные творческие номера был признан Казанский государственный медицинский университет. Второе место было присуждено Поволжскому университету спорта и туризма. Замкнул тройку творческих лидеров Казанский инновационный университет имени Виталия Гайнулловича Тимирясова.

Лучшие творческие коллективы получили дипломы и денежные сертификаты, которые послужат развитию народного студенческого творчества в учебных заведениях.

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