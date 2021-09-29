tatruen
Главная / Новости / Марат Ахметов встретился с представителями татарской общественности Сурского края
Марат Ахметов встретился с представителями татарской общественности Сурского края

Марат Ахметов встретился с представителями татарской общественности Сурского края

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.09.2021 0 5

Прибывший на инаугурацию Губернатора Пензенской области, почетный гость из Республики Татарстан Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Ахметов встретился с представителями татарской общественности Сурского края.

Во время беседы, прошедшей в тёплой дружеской обстановке, состоялся обмен мнениями по политическим, социальным и экономическим вопросам.
Марат Готович посетил офис автономии и преподнес ценные подарки. Он высоко оценил ее работу и поблагодарил Председателя Совета Региональной общественной организации “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области” Жиганшу Туктарова за активное продвижение татарской культуры, сохранение языка и  традиций татар Пензенского региона.

Татарская автономия Пензенской области

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.