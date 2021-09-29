Марат Ахметов встретился с представителями татарской общественности Сурского края

Прибывший на инаугурацию Губернатора Пензенской области, почетный гость из Республики Татарстан Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Ахметов встретился с представителями татарской общественности Сурского края.

Во время беседы, прошедшей в тёплой дружеской обстановке, состоялся обмен мнениями по политическим, социальным и экономическим вопросам.

Марат Готович посетил офис автономии и преподнес ценные подарки. Он высоко оценил ее работу и поблагодарил Председателя Совета Региональной общественной организации “Татарская национально-культурная автономия Пензенской области” Жиганшу Туктарова за активное продвижение татарской культуры, сохранение языка и традиций татар Пензенского региона.

Татарская автономия Пензенской области