Татары Пензы приняли участие во Всероссийском форуме татарских журналистов

С 23 по 26 сентября в Казани проходил Всероссийский форум татарских журналистов, в котором приняли участие порядка 40 журналистов из 10 регионов России. Пензенскую область представила руководитель аппарата Альбина Шабанова.

24 сентября для журналистов состоялся круглый стол, с участием

председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, где обсудили вопросы поддержки и сотрудничества со СМИ в регионах России, а также рассказали о проектах и мероприятиях конгресса.

В культурную программу вошли: интерактивное представление таких проектов как “Татарча КВН”, “Татар кызы”, “Джалиловские чтения”, “Татарча диктант” и просмотр музыкальной комедии режиссера Ильшата Рахимбая «Әпипә».

25 сентября участники форума посетили г. Ижевск, где для них также была подготовлена интересная и насыщенная программа.

Татарская автономия Пензенской области