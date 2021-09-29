tatruen
Главная / Новости / Татары Пензы приняли участие во Всероссийском форуме татарских журналистов
Татары Пензы приняли участие во Всероссийском форуме татарских журналистов

Татары Пензы приняли участие во Всероссийском форуме татарских журналистов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 29.09.2021 0 4

С 23 по 26 сентября в Казани проходил Всероссийский форум татарских журналистов, в котором приняли участие порядка 40 журналистов из 10 регионов России. Пензенскую область представила руководитель аппарата Альбина Шабанова.

24 сентября для журналистов состоялся круглый стол, с участием
председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, где обсудили вопросы поддержки и сотрудничества со СМИ в регионах России, а также рассказали о проектах и мероприятиях конгресса.
В культурную программу вошли: интерактивное представление таких проектов как “Татарча КВН”, “Татар кызы”, “Джалиловские чтения”, “Татарча диктант” и просмотр музыкальной комедии режиссера Ильшата Рахимбая «Әпипә».

25 сентября участники форума посетили г. Ижевск, где для них также была подготовлена интересная и насыщенная программа.

Татарская автономия Пензенской области

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.