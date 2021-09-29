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На телеканале «ШАЯН ТВ» состоится премьера третьего сезона фестиваля «Сәйлән»

На телеканале «ШАЯН ТВ» состоится премьера третьего сезона фестиваля «Сәйлән»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.09.2021 0 1

На детском телеканале на татарском языке «ШАЯН ТВ» состоится премьерный показ третьего сезона музыкального фестиваля «Сәйлән». 24 юных татарстанца, боровшиеся за право участия в телевизионном этапе, откроют зрителям мир неповторимой татарской музыки.

Для участия в фестивале была подана тысяча заявок, поэтому тех, кто выступит на телеэтапе, уже можно считать победителями. Отбор финалистов этапа проводился в течение года.

В борьбе за победу участников вновь ждут отборочные испытания, мастер-классы и выступления на главной детской телевизионной сцене татарской эстрады.

Увидеть выступления конкурсантов можно по воскресеньям начиная с 3 октября.

tatar-inform.ru

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