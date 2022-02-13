Мастер декоративно-прикладного искусства: “Без кукол жизни не представляю”

На память о пребывании в Татарстане гости республики всё чаще при­обретают местных кукол – носителей национально-­этнической информации. Наши мастера изготавливают авторские интерьерные фигурки ручной работы из самых разных материалов: текстиля, войлока, дерева, керамопластики, фарфора, гипса. Среди них Галина Березина из Набережных Челнов, которая более двадцати лет занимается изготовлением сувенирной продукции.

«Увлечение куклами началось случайно, – рассказывает Галина Александровна. – Однаж­ды подруга пригласила меня в клуб «Открытый мир», где я увидела фигурки ручной работы, которые показались мне просто чудом. Я направилась в творческое объединение, где мне предложили пройти пятидневные курсы. Чтобы оплатить их, я продала своё единственное вечернее платье и начала учиться. Каково же было моё удивление, когда узнала, что основа изделия – всего лишь бумажный конус, а голова – деревянное яйцо с нарисованным лицом. Но одевали кукол в очень красивые национальные наряды, которые тогда показались мне просто шедеврами. Вот так я в одночасье изменила свою жизнь, превратившись из воспитательницы детского сада в мастера декоративно-прикладного искусства».

По окончании курса Галина начала работать так, как её научили, но вскоре поняла, что не хочет видеть у своих изделий деревянные лица, с помощью которых очень сложно передать мимику, характер, настроение. Купила полимерный материал и без особого труда за полчаса слепила лицо, потом руки. Пробовала, исправляла ошибки, нарабатывала опыт. «У моих кукол голова, руки и другие открытые части тела выполнены из полимерной глины, а внутри – проволочный каркас, – делится мас­тер. – Так что положение конечностей можно менять, но злоупотреблять этим не стоит. Для усов, бровей волосы использую только натуральные. Для этого купила козьи шкуры, кусочки которых крашу в определённые цвета. Для создания образа шью наряд, но перед этим досконально изу­чаю народный костюм, в который хочу одеть своё творение. Когда рисую глаза акрилом – испытываю неповторимое состояние: в куклу словно душу вдыхаешь, она как будто оживает».

Рост сувенирной национальной куклы может варьироваться от двадцати до шес­тидесяти сантиметров. Это и одиночные изделия, и ансамбль из нескольких фигурок. Например, у мастера есть композиция с тремя куклами «Царица Сююмбике с мужем и сыном». Комплекты «По жизни с любовью», «Никах», «Бабай и эби» состоят из двух изделий.

Своих кукол Галина Александровна создаёт в мастерской в центре декоративно-прикладного искусства и ремёсел «Живая традиция» во Дворце культуры «КАМАЗ». Здесь же проводит мастер-классы для желающих на­учиться этому интересному мастерству.

Постепенно Галина Александровна доросла до создания портретных фигур – уменьшенных копий человека. С заказчиком обговаривается будущий образ, предлагаются варианты. «И тут в голове как будто начинает работать 3D-принтер, – поясняет мастер. – У каждого человека есть черты лица, но нужно, чтобы их параметры совпали с теми, что на фотографии. К концу работы знаешь все морщинки, все тонкости рукотворного лица. Это сложная, кропотливая работа. Например, для того чтобы изготовить брови или усы, сначала делаю прокол бисерной иглой, затем с помощью пинцета туда закладывается волосок. На изготовление одной портретной куклы уходит месяц, а то и больше. Когда отдаёшь заказчику готовую работу, волнуешься так, как будто сдаёшь вступительный экзамен в университет».

Первое портретное изделие было создано по образу первого Президента Татар­стана – Торгово-промышленная палата республики подарила его Минтимеру Шаймиеву. А самым необычным был заказ кук­лы «Батыр – победитель Сабантуя» в полный рост да ещё с бараном на плечах. Её Президент Рустам Минниханов и Федерация корэш РТ в своё время подарили губернатору Свердловской области.

Своих кукол Галина Александровна создаёт в мастерской в центре декоративно-прикладного искусства и ремёсел «Живая традиция» во Дворце культуры «КАМАЗ». Здесь же проводит мастер-классы для желающих на­учиться этому интересному мастерству. Галина Березина – лауреат конкурса «100 лучших товаров Татарстана», многократный участник международной выставки «Ладья. Зимняя сказка» в Москве, конкурса «Русь мас­теровая», Спасской ярмарки.

В декабре 2021 года в Санкт-Петербурге на международной выставке «Время кукол» её творения стали победителями. Много национальных кукол приобретено в частные коллекции Германии, Турции, Франции, США. «Я счастлива в своём творчестве. Это мой мир. Каким бы другим делом я ни занялась, от кукол надолго отойти ни могу. Без них я своей жизни не представляю», – отмечает мастер.

rt-online.ru