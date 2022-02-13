Татар Челябинской области приглашают к памятнику Мусе Джалилю

15 февраля в 12.00 в день рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля состоится торжественное собрание, посвященное 116-летию со дня рождения поэта.

Приглашаем всех принять участие в мероприятии!

Дата: 15 февраля 2022 года

Время: 12.00

Место: г. Челябинск, сквер около памятника Мусы Джалиля, на перекрестке улиц Тимирязева и Пушкина, напротив дома по адресу: ул. Тимирязева, 29 (ориентир – “Кинотеатр имени А. С. Пушкина”)

Предполагается возложение цветов к памятнику Мусы Джалиля. Будем рады, если вы присоединитесь к данной церемонии и принесете с собой живые цветы – символ вечной жизни и памяти.

Мы должны помнить о тех людях, которые подарили нам мирное небо над головой.

Конгресс татар Челябинской области