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Татар Челябинской области приглашают к памятнику Мусе Джалилю

Татар Челябинской области приглашают к памятнику Мусе Джалилю

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Соотечественники, 13.02.2022 0 3

15 февраля в 12.00 в день рождения великого татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля состоится торжественное собрание, посвященное 116-летию со дня рождения поэта.

Приглашаем всех принять участие в мероприятии!

Дата: 15 февраля 2022 года
Время: 12.00
Место: г. Челябинск, сквер около памятника Мусы Джалиля, на перекрестке улиц Тимирязева и Пушкина, напротив дома по адресу: ул. Тимирязева, 29 (ориентир – “Кинотеатр имени А. С. Пушкина”)

Предполагается возложение цветов к памятнику Мусы Джалиля. Будем рады, если вы присоединитесь к данной церемонии и принесете с собой живые цветы – символ вечной жизни и памяти.

Мы должны помнить о тех людях, которые подарили нам мирное небо над головой.

Конгресс татар Челябинской области

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