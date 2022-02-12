В Москве почтут память поэта-героя Мусы Джалиля

15 февраля 2022 года исполнится 116 лет со дня рождения поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

В этот день в Москве пройдет церемония возложения цветов к памятнику поэту-герою, а также состоится презентация книги, посвященной памяти 2-й ударной армии Волховского фронта. В ее рядах сражался и поэт-герой Муса Джалиль.

В мероприятиях примет участие дочь поэта – Чулпан Мусеевна Залилова.

В 12:00 – начало церемонии возложения цветов к памятнику М.Джалилю.

Адрес: улица М.Джалиля (в начале), ст. метро «Борисово».

В 13.00 – презентация книги в библиотеке ЮАО №150.

Адрес: ул. Борисовские пруды, дом 10.

Книга «Ушедшие в бессмертие» издана Фондом развития науки и культуры «Таволга» и Государственной компанией «Автодор».

Во время подготовки к строительству трассы М-11 «Нева» в болотах, недалеко от деревни Мясной Бор в Новгородской области, представители компании обнаружили останки более 250 советских солдат 2-й боевой ударной армии Волховского фронта. Именно у деревни Мясной Бор в 1942 году был тяжело ранен и взят в плен Муса Джалиль.

В год 75-летия Победы «Автодор» на месте, где были найдены останки солдат, и возвел бронзовый памятник «Погибшим при защите Отечества». Именно на открытии монумента было принято решение провести историческое исследования печальных событий, произошедших в Мясном Бору в 1942 году. И оно стало основой книги «Ушедшие в бессмертие. Памяти 2-й ударной армии».

В нее вошло много новых советских и немецких документов, карт, схем, фотографий, воспоминаний бойцов, в том числе о Мусе Джалиле, подробно изложены действия двух сторон.

Авторы книги сумели создать многоплановую картину и детально описали ход военных действий обеих сторон. Большое впечатление оставляют фотографии, которые наглядно демонстрируют ожесточенность боев. Но самое главное, составители книги показали героизм советских бойцов и командиров.

Организаторы памятных мероприятий: Полномочное представительство Республики Татарстан в РФ, Государственная компания «Автодор», Префектура ЮАО, Управа Зябликово и ЦБС ЮАО.

Всех неравнодушных к памяти поэта-героя приглашаем принять участие.

СПРАВКА

Великий татарский поэт Муса Джалиль родился 15 февраля 1906 года. С 1927 года по 1942 год он жил, учился и работал в Москве. В 1931 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Принимал активное участие в общественно-просветительской деятельности татарского общества, совмещая с поэтическим творчеством.

Из Москвы в феврале 1942 года Муса Джалиль был направлен на фронт, где работал в редакции газеты «Отвага». На фронте тяжелораненый Джалиль попал в плен, где вместе с единомышленниками создал подпольную группу сопротивления фашизму, которая готовила побег из плена.

В феврале 1944 года нацистский суд приговорил 11 организаторов подпольной работы к смертной казни за подрыв военной мощи Рейха. 25 августа 1944 года советские патриоты татарской группы сопротивления фашизму были обезглавлены на гильотине в тюрьме Плётцензее на окраине Берлина.

В 1956 году поэту присвоили звание Героя Советского Союза за исключительную стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

В 1957 году Муса Джалиль был удостоен звания лауреата Ленинской премии за цикл стихов «Моабитская тетрадь», написанных в неволе.

Монумент Герою Советского Союза Мусе Джалилю в Москве был открыт в августе 2012 года.

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На фото дочь поэта Чулпан Залилова держит фотографию, на которой она запечатлена с отцом.

tatmsk.tatarstan.ru