С 17 февраля стартует художественная выставка татарской художницы Илгизи Шарафиевой

Начиная с 17 февраля стартует художественная выставка татарской художницы Шарафиевой Илгизи под названием «Балачак». Посвящена выставка татарскому народу и национальной культуре. Сама художница говорит, что толчком к созданию выставки послужили воспоминания из детства, которое Илгизя проводила на родине.

Одной из визитных карточек выставка станет картина девушки, облаченной в татарский национальный наряд, вдохновением на написание которой послужили деятельность и работы объединения Millihasite.

Выставка пройдет в формате тура и затронет такие города России, как Сочи, Белгород, Казань, Санкт-Петербург, Москва и многие другие.

Подробнее о городах, а также датах прохождения выставки можно узнать на сайте.