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Мечеть «Ярдэм» приглашает на праздник в честь Международного дня защиты детей

Мечеть «Ярдэм» приглашает на праздник в честь Международного дня защиты детей

в Новости, Слайдер, Общество, Главные новости, 29.05.2021 0 2

2 июня 2021 года в комплексе мечети «Ярдэм» состоится праздник в честь Международного дня защиты детей. В ходе мероприятия пройдут мастер-классы, детские игры, представления и конкурсы. Отдельное место в программе займет детский Сабантуй со спортивными играми.

Партнерами мероприятия выступили компания «Альвар», Лига TATFIGHT, Федерация СБЕ ММА по РТ, детский центр активного отдыха «Арам-зам-зам» и подростковый клуб «Кеды».

Специальный гость праздника – артист Фанис Зиганшин.
Ведущий мероприятия – тамада Гамиль Нур.

Начало мероприятия в 10:00.

Адрес: Серова 4а.

Вход свободный.

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