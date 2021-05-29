Мечеть «Ярдэм» приглашает на праздник в честь Международного дня защиты детей

2 июня 2021 года в комплексе мечети «Ярдэм» состоится праздник в честь Международного дня защиты детей. В ходе мероприятия пройдут мастер-классы, детские игры, представления и конкурсы. Отдельное место в программе займет детский Сабантуй со спортивными играми.

Партнерами мероприятия выступили компания «Альвар», Лига TATFIGHT, Федерация СБЕ ММА по РТ, детский центр активного отдыха «Арам-зам-зам» и подростковый клуб «Кеды».

Специальный гость праздника – артист Фанис Зиганшин.

Ведущий мероприятия – тамада Гамиль Нур.

Начало мероприятия в 10:00.

Адрес: Серова 4а.

Вход свободный.