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Василь Шайхразиев стал гостем праздника “Сабантуй” в г. Астрахани

Василь Шайхразиев стал гостем праздника “Сабантуй” в г. Астрахани

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 29.05.2021 0 4

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Астраханскую область, посетил национально-культурный праздник Сабантуй в городе Астрахани. Сегодня праздничные мероприятия прошли также в селах Старокучергановка и Три протока.

Василь Шайхразиев вместе с Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и Председателем Астраханской региональной общественной организации – Общества татарской национальной культуры «Дуслык» Анваром Алмаевым принял участие в праздновании Сабантуя. Председатель Национального совета поприветствовал гостей праздника, а также передал им поздравления от имени руководства Татарстана.

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