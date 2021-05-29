Василь Шайхразиев стал гостем праздника “Сабантуй” в г. Астрахани

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, в рамках рабочей поездки в Астраханскую область, посетил национально-культурный праздник Сабантуй в городе Астрахани. Сегодня праздничные мероприятия прошли также в селах Старокучергановка и Три протока.

Василь Шайхразиев вместе с Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и Председателем Астраханской региональной общественной организации – Общества татарской национальной культуры «Дуслык» Анваром Алмаевым принял участие в праздновании Сабантуя. Председатель Национального совета поприветствовал гостей праздника, а также передал им поздравления от имени руководства Татарстана.