Участники Всероссийской конференции татарских краеведов выразили благодарность руководству ВКТ

22 мая 2021 года успешно завершила работу Всероссийская научно-практическая, историко-краеведческая конференция татарских краеведов. В ней приняли участие краеведы, ученые, специалисты, музейные работники, учителя, общественные деятели, всего более 150 человек из Казани и из районов Татарстана, Башкортостана, Самары, Ижевска, Йошкар-Олы, Омска, Кемерово, Уфы, Оренбурга, Кемерово, Прокопьевска, Новокузнецка и других городов, и регионов Российской Федерации.

Конференция прошла в 2 этапа. Первый этап состоялся в райцентре с. Муслюмово Республики Татарстан 19-20 мая, он был посвящён теме «Муслюмовский район и Восточный Татарстан: от прошлого к настоящему». Второй этап конференции прошел в г. Тумайзы и в с. Тюменяк Туймазинского района Республики Башкортостан 21-22 мая по теме «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии. Этнотуризм и краеведение в сельских поселениях Приикской природно-географической и историко-культурной зоне: основные направления, задачи и перспективы развития». Конференция проводилась в рамках Года родных языков и народного единства Республики Татарстан, подготовки Всероссийского сельского Сабантуя-2021, Межрегионального Сабантуя на реке Ик и подготовки к 300-летию с. Муслюмово под девизом: «Родной язык и единство народа – залог благополучия и процветания».

19 мая состоялась встреча участников и гостей конференции с Главой Муслюмовского муниципального района Равилем Муллиным. Далее была организована экскурсия по достопримечательностям райцентра Муслюмово. У хозяев есть, что показать гостям. Это, Краеведческий и Литературный музеи, парк «Солнечный Ик», набережная реки Ик, площадка Всероссийского сельского Сабантуя-2021 и многое другое. Всего несколько слов скажу о парке «Солнечный Ик». Здесь имеются арт-объекты в виде древних доисторических животных, детская площадка, амфитеатр, пляжи, места для ловли рыбы, велодорожки. В парке созданы все условия для катания на катамаранах и занятий творчеством. Если бы мне предложили выбор между Канарскими островами и этим парком, пожалуй, я отдал бы предпочтение парку «Солнечный Ик», который представляет собой удивительно волшебный мир. В ходе экскурсии нам посчастливилось побывать и помолиться в доме Всевышнего Аллаха в красивой и современной мечети «Джамиг», которая построена из современных материалов в 2017 году. В Муслюмово, как и во всем Татарстане, май месяц выдался очень жарким и засушливым, поэтому, молясь, мы просили Всевышнего о милости послать нам дождя. Уже выходя из мечети, мы заметили, как в небе начали сгущаться тучи…

20 мая, после регистрации и получения подарочных пакетов, в рамках первого этапа была организована работа 5 секций.

Первая была посвящена вопросам изучения и сохранения объектов природы и памятников историко-культурного наследия в бассейне реки Ик, а также возрождению народных традиций и обычаев.

Во второй рассматривали проблемы истории и культуры Восточного Татарстана и татарского мира в пределах Волго-Уральского региона и Евразии.

В третьей секции были подняты проблемы изучения истории регионов и населенных пунктов бассейна реки Ик и сопредельных территорий Волго-Уральского региона.

Четвертая секция была посвящена жизни и деятельности выдающихся деятелей и уроженцев бассейна реки Ик и сопредельных территорий Волго-Уральского региона.

В пятой секции обсудили музейно-краеведческую и туристическую работу, преподавание учебных дисциплин в школе.

Всего на суд участников секционных занятий были представлены около 150 докладов. Мне же посчастливилось участвовать и руководить работой первой секции. Поэтому я чуть подробнее опишу её работу. По программе сюда были записаны 19 человек, приняли участие 15 человек – это те краеведы, кто по-настоящему любит свою малую родину, интересуется прошлым, настоящим и будущим татарского народа. Тематика выступлений была самой разнообразной. Это и факты из жизни знаменитых земляков, и исследовательские работы по составлению родословного древа и рассказы об истории семей и т. д. В ходе работы секции были подняты проблемы, которые волнуют татарских краеведов – это изучение и написание историй татарских сёл и деревень, а также традиций татарского народа, сохранение национальной идентичности татарского народа в Татарстане и за ее пределами и многое другое. Почти все выступления сопровождались электронными презентациями, наглядностью, видеороликами. Особенно интересным было выступление научного сотрудника Иске-Казанского государственного природного и историко-культурного музея-заповедника (с. Камаево, Высокогорский район, РТ) Л.А.Ахромовой. Тема ее выступления: «Иске-Казанский государственный музей-заповедник – как объект этнотуризма и воспитания молодого поколения». Ярким и самобытным было выступление Е.А.Митюшкиной – учителя истории и начальных классов Новоусинской ООШ Муслюмовского района РТ и Л.А.Петровой – учителя этой же школы, тема их выступления: «Яңа Усы крәшен халкы бәйрәмнәре һәм йола җырлары». К удивлению участников секционного занятия, они даже спели песню. Также интересным и аргументированным было выступление известного писателя, кандидата исторических наук, члена Совета Общества татарских краеведов РТ Нуруллы Гариф по теме: «Археология деревень». Учитель Карашай-Сакловской ООШ Сармановского района РТ Н.А.Махмутов выступил с интересным докладом об исчезнувших селах Муслюмовского района РТ – это Верехний Суранчак и Удельный Суранчак. Докладчик отметил, что любая деревня и живущая в полную силу, и исчезающая достойны нашей памяти.

В зале никто не сидел сложа руки, все были заняты, кто-то записывал тезисы выступлений, кто-то фиксировал опыт коллег и снимал интересные моменты на фото и видео, другие обменивались адресами и электронной почтой для переписки. Одним словом, на секционном занятии была деловая и уютная обстановка, там кипела жизнь, а эмоции зашкаливали. Все это я запечатлел на бумаге и в своем сердце.

Во второй половине дня состоялось пленарное заседание конференции. В состав его президиума вошли: начальник Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председатель РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессор Альберт Бурханов (ведущий конференции), глава Муслюмовского муниципального района Рамиль Муллин, вице-президент АН РТ, академик АН РТ, доктор филологических наук, профессор Дания Загидуллина, депутат Государственного Совета РТ, председатель ТРК «ТНВ-Новый Век» Ильшат Аминов, краевед-исследователь, имам-муктасиб Камышлинского, Клявлинского и Исаклинского районов Самарской области Рамиль Каримов (Абдулла хазрет), кандидат исторических наук, Исполнительный директор Всемирной ассоциации содействия татарским предпрнимателям при ВКТ Фарит Уразаев.

Пленарное заседание открылось выступлением главы Муслюмовского муниципального района Рамиля Муллина, он поприветствовал почётных гостей и участников конференции, рассказал о возникновении, становлении и развитии Муслюмовского района. «Современный облик и приличная инфраструктура Муслюмово – это результат труда людей, которые здесь жили и живут. У нас все делается с заботой о людях. Жить в таких условиях приятно, в последние годы район похорошел, появилось большое количество общественных пространств, они содержатся в идеальном состоянии», – сказал глава района.

На пленарном заседании с большим интересом были выслушаны выступления: вице-презедента АН РТ, академика АН РТ, доктора филологических наук, профессора Дании Загидуллиной, доктора филологических наук, профессора, директора ИЯЛИ им. Г.Ибрагимова АН РТ Кима Миннулина, начальника Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председателя РОО «Общество татарских краеведов» РТ, профессора Альберта Бурханова, депутата Государственного Совета РТ, председателя ТРК «ТНВ-Новый Век» Ильшата Аминова, председателя Исполкома «Общество татарских краеведов» РБ Масагутова Руслана Фанисовича, краеведа-исследователя, имама-муктасиба Камышлинского, Клявлинского и Исаклинского районов Самарской области Рамиля Каримова (Рамиль хазрет), краеведа-исследователя и архивиста из Набережных Челнов Хусаинова Салавата Анваровича, краеведа-исследователя, заслуженного работника культуры РТ, председателя РОО Республики Марий Эл «Общество татарских краеведов» Сании Газизьяновой, краеведа-исследователя, журналиста из Омска Дианы Единяковой, кандидата исторических наук, Исполнительного директора Всемирной ассоциации содействия татарским предпринимателям при ВКТ Фарита Уразаева, краеведа-исследователя, кандидата исторических наук, члена Совета Общества татарских краеведов РТ Нуруллы Гариф и других.

На пленарном заседании также были заслушаны отчеты руководителей секционных занятий и принята резолюция конференции. По завершении пленарного заседания наиболее результативным краеведам и гостям были вручены грамоты и благодарственные письма Главы Муслюмовского муниципального района и Всемирного конгресса татар.

Еще в пути в Муслюмово Альберт Бурханов обещал нам море незабываемых впечатлений, и мы его получили уже на первом этапе конференции. Далее мы отправились в г. Туймазы Республики Башкортостан. Прибыв в Татарский общественный историко-культурный центр «Тюменяк», который построен на средства мецената, заслуженного работника культуры Башкортостана и заслуженного артиста Татарстана Фанира Галимова, участники конференции после торжественной встречи возложили цветы к бюсту великого татарского поэта Г.Тукая. Главным направлением деятельности этого центра является культурное просвещение туймазинских татар, сохранение и развитие национальных традиций.

И вот свершилось то, что участники конференции с нетерпением ждали, мы прибыли на уникальный музейно-туристический комплекс «Бабай утары» («Дедушкина усадьба»), расположенный в 12 километрах от г. Туймазы. Кругом слышны голоса птиц, в пруду плавает пара лебедей и рыбы прыгают над водой, а под ногами разнотравье и море цветов, великолепный хвойный лес, который достоин кисти художника. Завораживающая красота! Главной изюминкой комплекса является ветряная мельница, привезенная из Чувашии, которой больше 150 лет. Тут имеются дома, какими они были в XVII – XX веках, баня, которая отапливалась по-черному, кузница, амбары и хозяйственные постройки для содержания скота и птицы. Все это построено на средства уроженца с. Тюменяк, успешного бизнесмена, руководителя Всероссийской общественной организации «Татарские сёла России» Фанира Галимова. В этом райском уголке природы краеведы провели научно-методический семинар – круглый стол по теме второго этапа конференции, выступили с докладами и сообщениями. По словам А.Бурханова, по итогам работы конференции планируется издать научный сборник и наметить задачи для краеведческих исследований и развития сёл и народов Восточного Татарстана и его приграничных территорий бассейна реки Ик. Наконец, после завершения конференции и подведения итогов, состоялась торжественная церемония награждения отличившихся активистов краеведческого движения и авторов книг. Среди награждённых была и журналист из Омска Диана Единякова, она была награждена медалью Всемирного конгресса татар «За большие заслуги перед татарским народом» Мы, краеведы, радуемся вместе с ней, и пусть ее успехи умножатся, и пусть эта награда будет не последней. Во время вручения этой медали Альберт Бурханов напомнил краеведам о предстоящей Всероссийской краеведческой конференции в г. Омске, и он, не то шутя, не то всерьёз, спросил:

– Кто поедет в Омск?

Все подняли руки. Ответ был ожидаемым…

Участники конференции отметили актуальность проведения данной конференции и выразили благодарность руководству Всемирного конгресса татар, администрации Муслюмовского района и, конечно же, лично начальнику Комитета по работе с татарскими краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар, председателю РОО «Общество татарских краеведов» академику А.Бурханову. Прав тот краевед, который когда-то с высокой трибуны сказал крылатое выражение: «Если Альберта Ахметжановича не было бы, то его следовало бы придумать». Умеет он достучаться даже до тех людей, у которых все закрыто на амбарный замок. На все у него хватает рук. То, что конференция прошла слажено и с большим успехом – большая заслуга принадлежит ему. Есть люди, которые только говорят, а есть люди, о которых говорят. Альберт Ахметжанович из тех людей, о котором только говорят. Там, где он – всегда успех! Даже те, ученые мужи, кто раньше особо не жаловал краеведов, начали понимать, что краеведы – это сила, что с ними надо сотрудничать.

Мы, участники конференции, надеемся, что все наши доклады, выступления и предложения станут новыми страницами истории татарского народа, которые будут доступны широкой аудитории.

Равиль Салиев,

краевед-исследователь, член Совета Общества татарских краеведов РТ,

с. Пановка Высокогорского района Республики Татарстан