На Сабантуе в селе Три протока Астраханской области прошли конные скачки

Сегодня в Астраханской области проходит праздник Сабантуй. Национальный праздник организован на нескольких площадках. В мероприятии принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. После посещения праздничной площадки в селе Старокучергановка (тат. Канга) председатель Национального Совета ВКТ с Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным прибыл на торжественный праздник в селе Три протока (тат. Җәмәле).

Здесь почетные гости ознакомились с площадкой Сабантуя, попробовали национальные блюда, осмотрели представленные декорации быта и традиций разных народов, выставки изделий ручной работы.

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев поздравил собравшихся астраханцев с праздником Сабантуй. «Это один из самых долгожданных, самых любимых наших праздников. Мы с Игорем Юрьевичем с самого утра с радостью и восхищением ходим по праздничным площадям, вручаем подарки. Помимо должности председателя Нацсовета я являюсь Председателем Федерации конного спорта Татарстана, поэтому я хорошо разбираюсь в этом направлении. Я хочу сказать, что скачки один из самых красивых моментов нашего Сабантуя».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем выступлении поздравил жителей с праздником Сабантуй и выразил слова благодарности представителям татарского народа. В завершении официальной части Василь Шайхразиев вручил Благодарственные письма Всемирного конгресса татар активистам, внесшим большой вклад в сохранение традиций, языка и культуры татарского народа в Астраханской области.