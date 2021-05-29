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На Сабантуе в селе Три протока Астраханской области прошли конные скачки

На Сабантуе в селе Три протока Астраханской области прошли конные скачки

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 29.05.2021 0 32

Сегодня в Астраханской области проходит праздник Сабантуй. Национальный праздник организован на нескольких площадках. В мероприятии принимает участие заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев. После посещения праздничной площадки в селе Старокучергановка (тат. Канга) председатель Национального Совета ВКТ с Губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным прибыл на торжественный праздник в селе Три протока (тат. Җәмәле).
Здесь почетные гости ознакомились с площадкой Сабантуя, попробовали  национальные блюда, осмотрели представленные декорации быта и традиций разных народов, выставки  изделий ручной работы.
Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального совета Василь Шайхразиев поздравил собравшихся астраханцев с праздником Сабантуй. «Это один из самых долгожданных, самых любимых наших праздников. Мы с Игорем Юрьевичем с самого утра с радостью и восхищением ходим по праздничным площадям, вручаем подарки. Помимо должности председателя Нацсовета я являюсь  Председателем Федерации конного спорта Татарстана, поэтому я хорошо разбираюсь в этом направлении. Я хочу сказать, что скачки один из самых красивых моментов нашего Сабантуя».
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем выступлении поздравил жителей с праздником Сабантуй и выразил слова благодарности представителям татарского народа. В завершении официальной части Василь Шайхразиев вручил Благодарственные письма Всемирного конгресса татар активистам, внесшим большой вклад в сохранение традиций, языка и культуры татарского народа в Астраханской области.

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