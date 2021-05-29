В Казани состоится концерт “Шулай күңел моңлана” (“Так поет душа”)

Концерт «Так поёт душа» познакомит слушателей со старинными татарскими песенными традициями. Жемчужиной татарской народной музыки считается протяжная песня озын көй. Именно ее намного чаще других сегодня исполняют сольно, без сопровождения, однако в предлагаемой программе прозвучат песни и других жанров. Когда внимаешь оборотам татарских песен, поражаешься, как они, поначалу казавшиеся однообразными, постепенно открывают столько градаций разных красок. И это всё в одноголосном вокальном напеве, не имеющем инструментального сопровождения.

В концерте примут участие молодые исполнители Айгуль Гардисламова (сопрано), Илюса Хузина (сопрано) и Ильгиз Мухутдинов (тенор).

30 мая 2021 в 19:00 ч.

Концертный зал имени Н. Я. Мясковского

mincult.tatarstan.ru