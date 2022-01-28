Меценат Марс Гайнутдинов стал «Человеком года»

В Москве прошла церемония вручения премии «Человек года-2021» по версии Русского биографического института.

Президенту компании «Ямалдорстрой» и меценату Марсу Гайнутдинову премия присуждена в номинации «За весомый вклад в развитие национальных проектов на объектах нефтегазовой отрасли и благотворительную деятельность».

«Человеком года» он становится второй раз. Первую премию получил в 2016 году.

Премию вручил президент Русского биографического института Александр Агеев.

«Эта награда не только моя, а всей нашей команды – сотрудников, работающих и в Москве, и на Крайнем Севере», – подчеркнул Марс Ахметович, получая награду.

Марс Гайнутдинов особое внимание уделяет благотворительности. В Курганской области, на малой родине, построил мечеть, внес весомый вклад в восстановление церквей в нескольких регионах, помогает детским домам и школам-интернатам для инвалидов, поддерживает спортивные и молодёжные мероприятия.

Премия присуждается по нескольким номинациям – от политики до предпринимательской деятельности. Главные критерии оценки кандидатов, — это трудолюбие, патриотизм, вклад в историю и развитие страны, общественная значимость и оценка в СМИ.

tatmsk.tatarstan.ru