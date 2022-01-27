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Рабочая поездка Василя Шайхразиева в Московскую область завершилась праздничным концертом

Рабочая поездка Василя Шайхразиева в Московскую область завершилась праздничным концертом

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 27.01.2022 0 4

26-27 января заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находился с рабочим визитом в Московской области. Здесь председатель Нацсовета ВКТ провел ряд деловых встреч с представителями духовенства и руководителями татарских общественных организаций Центрального федерального округа.

Завершением программы стал концерт творческих коллективов Московской области, в котором приняли участие и мастера искусства из Республики Татарстан. Перед московскими зрителями выступили артисты Казанской городской филармонии Сюмбель Билалова и Рустем Насибуллин.

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