Рабочая поездка Василя Шайхразиева в Московскую область завершилась праздничным концертом

26-27 января заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев находился с рабочим визитом в Московской области. Здесь председатель Нацсовета ВКТ провел ряд деловых встреч с представителями духовенства и руководителями татарских общественных организаций Центрального федерального округа.

Завершением программы стал концерт творческих коллективов Московской области, в котором приняли участие и мастера искусства из Республики Татарстан. Перед московскими зрителями выступили артисты Казанской городской филармонии Сюмбель Билалова и Рустем Насибуллин.