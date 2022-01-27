Руководители татарских организаций посетили Орехово-Зуевский историко-краеведческий музей

Сегодня в г. Орехово-Зуево Московской области заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев провел встречу с руководителями и активом татарских организаций Центрального федерального округа. По окончании рабочей встречи участники посетили Орехово-Зуевский городской историко-краеведческий музей.

В настоящее время в фондах музея насчитывается свыше 40 тысяч предметов хранения, в том числе комплексы материалов по истории революционного движения, большая коллекция предметов по развитию текстильных мануфактур знаменитых фабрикантов и меценатов Морозовых, материалы по истории футбола, культуры здравоохранения. Музей располагает коллекцией археологии,датируемой 2-3 тыс. до н.э. XII – XIV веков,собранием икон, одежды, фарфора к.XIX – н. XX в.в., нумизматики, плакатов «Окна ТАСС» времён Великой Отечественной войны,предметов быта, фондом редкой книги, богатым фотофондом. В музейной коллекции насчитывается около 800 предметов живописи городских художников с 20-х годов XX века.