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Межрегиональный конкурс “Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах» начинает публикацию результатов

Межрегиональный конкурс “Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах» начинает публикацию результатов

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 11.05.2021 0

Сайт tatar-duslyk.ru Самарской области начинает опубликовывать результаты он-лайн выступлений участников конкурса “Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил  – мәңге яшәр безнең күңелдә” (“Габдулла Тукай и Муса Джалиль  будут жить вечно в наших сердцах»). 

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