Межрегиональный конкурс “Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах» начинает публикацию результатов

Сайт tatar-duslyk.ru Самарской области начинает опубликовывать результаты он-лайн выступлений участников конкурса “Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил – мәңге яшәр безнең күңелдә” (“Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах»).
в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, 11.05.2021 0
Сайт tatar-duslyk.ru Самарской области начинает опубликовывать результаты он-лайн выступлений участников конкурса “Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил – мәңге яшәр безнең күңелдә” (“Габдулла Тукай и Муса Джалиль будут жить вечно в наших сердцах»).