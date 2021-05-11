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Во Владивостоке прошел ифтар с участием ветеранов Великой Отечественной войны

Во Владивостоке прошел ифтар с участием ветеранов Великой Отечественной войны

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 11.05.2021 0 9

9 мая, члены Владивостокской татаро-башкирской общественной организации “ДУСЛЫК” (Дружба) и Приморской краевой общественной организации “Курултай (конгресс) башкир” провели ифтар. Разговение с участием ветеранов ВОВ состоялось при поддержке депутата Думы города Владивостока Тахира Ибашева и Духовного управления мусульман по Приморскому краю.

Участников ифтара поздравили с Днём Победы и пожелали всем здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Председатель Духовного управления мусульман по Приморскому краю Джамал хазрат Гарифуллин помолился за души погибших в Великой Отечественной войне воинов. Ветеранам и детям войны были вручены продуктовые наборы.

“Мы благодарим организаторов мероприятий – ВТБОО “ДУСЛЫК” (Дружба), Курултай (конгресс) башкир”, Местную религиозную организацию мусульман “Вера” города Владивостока. Выражается особая благодарность Духовному управлению мусульман по Приморскому краю и депутату Думы города Владивостока Тахиру Ибашеву. Также спасибо всем тем, кто не остался равнодушен и поздравил ветеранов с этой памятной датой – Днем Победы. Мир не без добрых людей”, –  подытожил заместитель председателя Владивостокской татаро-башкирской общественной организации “Дуслык” (Дружба) Рафаэль Абдуллин.

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