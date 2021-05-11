В Ташкенте отметили 95-летие Рафаиля Хадиевича Такташа

6 мая 2021 года в Ташкенте в зале Союза художеств Узбекистана состоялся вечер памяти известного искусствоведа, академика Рафаиля Хадиевича Такташа – сына известного писателя – Хади Такташа, организованный председателем секции искусствоведения Эльмирой Ахмедовой.

На мероприятии приняли участие известные и ведущие деятели культуры и искусства, представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан, представители Татарского общественного культурно-просветительного центра г.Ташкента, общественные деятели и журналисты знакомые с Рафаэлем Хадиевичем.

«Он был порывистый и энергичный, как ветер. Глубинный, как океан. Чудаковатый, как Дон Кихот. Деликатный и щепетильный, как истинный интеллигент», – отметила заслуженный журналист Узбекистана, заслуженный работник культуры Татарстана Эльмира Тухватуллина.

Рафаил Такташ – доктор искусствоведения, профессор, академик Академии художеств Узбекистана, кавалер орденов Республики Узбекистан «Дустлик» и «Эл-юрт хурмати».

Татарин, родившийся в Казани, в семье классика татарской поэзии Хади Такташа, он обрёл вторую родину в Узбекистане, куда после смерти отца он переехал вместе со своей мамой, уроженкой Ферганы Гулчирой Хамзиной. Она была выпускницей юридического факультета Московского университета. Будучи высокообразованной женщиной, она и сыну прививала любовь к знаниям и личностному росту, поощряя многогранность его творческих интересов и увлечений. Тому подтверждение два полученных им высших образований: сначала Московский Государственный Академический художественный институт им.В.И.Сурикова, потом Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Е.И.Репина, а ещё и аспирантура Академии художеств СССР.

Рафаил Хадиевич Такташ оставил после себя большое культурное наследие: десятки монографий о современных художниках, в том числе, монографии «Усто Кодыр-джон Хайдаров», «Жолдасбек Куттымуратов», «Александр Волков», «Н. В. Кашина (Жизнь и творчество)», «Фарух Кагаров», «Михаил Курзин», «Современная графика Узбекистана», «Изобразительное искусство Узбекистана», «Художественно-критические этюды» и более 300 публикаций об искусстве в печатных изданиях.

Он первый, кто систематизировал огромный пласт истории изобразительного искусства Узбекистана со второй половины 19 века по шестидесятые годы 20 века.

Он получил известность и как талантливый художник, владеющий приёмами европейской, русской и восточной живописи. Его картины хранятся как в частных коллекциях, так и в музеях Узбекистана, Москвы и Татарстана, и как лирический поэт, знавший к тому же наизусть творения огромного числа поэтов, а немецких декламировавший в оригинале.

Своим учителем он называл Александра Волкова, своим другом он считал Чингиза Ахмарова – их связывала крепкая дружба.

Если жизнь человека – это книга, то Рафаил Хадиевич вписал в неё 82 страницы. Последние были не очень радужными: болезни, больницы, операции. В последний путь его провожали холодным февральским днём из Центрального выставочного зала Академии художеств Узбекистана. Проститься пришли художники, коллеги и его многочисленные ученики, соотечественники.

На вечере памяти прозвучало много воспоминаний людей, которые знали Рафаила Такташа. Кто-то работал с ним в институте искусствознания, кто-то снимал его в документальной ленте, кто-то часто общался и принимал у себя в гостях. Были показаны отрывки из фильма заслуженного артиста Узбекистана Алиаскара Фатхуллина «Татары Узбекистана». Из Москвы прислал видео-воспоминание Александр Волков – сын автора «Гранатовой чайханы».

И из этих штрихов складывался образ неординарного человека с непростой судьбой.

Искусствовед Ирина Богословская, даже призналась: «Мне до сих пор не хватает Рафаила Хадиевича.»

Каждый участник этого вечера получил на память небольшую книжечку, изданную к 95-летию Рафаила Такташа. На обложку вынесена фотография, сделанная известным фотографом Эрнестом Куртвелиевым. Получился характерный портрет мэтра искусства.

По материалам Э.Тухватуллиной

Представительство Республики Татарстан в Республике Узбекистан