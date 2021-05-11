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Президент Татарстана Рустам Минниханов отправляется с рабочим визитом в Ростовскую область

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправляется с рабочим визитом в Ростовскую область

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 11.05.2021 0 12

13 мая с.г. Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов отправится в Ростовскую область, где запланирован целый ряд официальных встреч, в числе которых деловая встреча с Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым.

В первую половину дня Президент РТ примет участие в заседании Совета директоров АО “Вертолеты России”. Затем ожидается встреча делегации РТ с активом татарской общины Ростовской области. В мероприятии примет участие и руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Д.Ф. Шакиров.

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