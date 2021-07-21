«Миллиард.татар» продолжает акцию помощи пострадавшим от пожара в Каракуле Омской области

Проект «Миллиард.татар» продолжает акцию по сбору денег пострадавшему от крупного пожара селу Каракуль Омской области. На сайте проекта ведется отдельная страница, где можно найти историю этого древнего татарского села, а также реквизиты для желающих оказать помощь.

Журналист «Миллиард.татар» Тимур Рахматуллин месяц назад побывал в Каракуле.

«В некоторых СМИ пишут, что село выгорело полностью. Правильнее будет сказать, что оно сгорело наполовину. На месте сгоревших домов осталась зола, потому что там много торфа. Жители по возможности своими силами начали строить дома», — рассказал журналист.

По словам пресс-секретаря Всемирного конгресса татар Булата Ибрагимова, Татарстан перечислил пострадавшим от пожара 3 млн рублей, руководство Омской области — 2 млн рублей. Всего собрано около 10 млн рублей.

«13 июля председатель национального совета „Милли шура“ Василь Шайхразиев побывал в селе Каракуль. В настоящее время там идут строительные работы. Василь Гаязович собирается в сентябре вновь посетить соплеменников, принять участие в празднике села», — сообщил Ибрагимов.

Представитель конгресса татар оценил начатую проектом «Миллиард.татар» акцию как успешную. «Не только дома нужны, но и другие вещи для домашнего обихода. Слава богу, погибших нет. Главное, что жители, потеряв дома, не покинули свое село», — отметил он.

«Радует, что Татарстан, областное руководство, жители области, вообще, татарский народ вместе, сплоченно протянули руку помощи. Среди них есть и внуки когда-то переехавших из села жителей, которые сейчас проживают в Турции, Австралии, Финляндии», — напомнил Булат Ибрагимов.

Глава Уленкульского сельского поселения Лейла Мухаметшина и председатель татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият» Радик Миниханов поблагодарили всех, кто оказал помощь селу.

Крупный пожар в татарском селе Каракуль Большереченского района Омской области случился 6 мая. Огонь уничтожил 25 домов и строений, 11 семей лишились крова.

tatar-inform.ru