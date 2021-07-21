Муфтий рассказал о деятельности ДУМ РТ руководителям из Администрации Президента России

В день Курбан-байрама, в ДУМ РТ побывали высокие гости – заместитель главы Управления внутренней политики Администрации президента РФ Анатолий Вылегжанин и начальник Департамента Президента РФ по взаимодействию с религиозными организациями Евгений Еремин. Гости прибыли в столицу Татарстана для участия в торжествах по случаю открытия православного собора в Казани, но в день гаета посетили резиденцию ДУМ РТ. Гостей сопровождал заместитель руководителя АП РТ, руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев и встретили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и его заместитель, ректор КИУ и РИИ, председатель совета по исламскому образованию Рафик хазрат Мухамметшин.

В первую очередь муфтий провел для московских руководителей экскурсию по историческому комплексу Галиевской мечети и медресе «Мухаммадия» и рассказал о ходе ремонтно-реставрационных работ здесь, а также о приоритетных направлениях развития системы мусульманского образования в Татарстане, тенденциях в подготовке религиозных деятелей. Более подробно с основными достижениями и проблемами в мусульманских учебных заведениях республики, о вопросах кадрового обеспечения нужд российской уммы, о взаимодействии религиозных учебных заведений со светскими познакомил Рафик хазрат.

Встреча продолжилась деловым обедом, в ходе которого Камиль хазрат предметно рассказал о многоплановой работе муфтията, в том числе научной, издательской, просветительской и пр.

dumrt.ru