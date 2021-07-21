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На площади перед Татарским государственным академическим театром имени Г.Камала состоится «Ярмарка мастеров»

На площади перед Татарским государственным академическим театром имени Г.Камала состоится «Ярмарка мастеров»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 21.07.2021 0 6

С 23 по 27 июля на площади перед Татарским государственным академическим театром имени Г.Камала состоится «Ярмарка мастеров», где соберутся мастера, ремесленники, художники, дизайнеры и творческие объединения из 25 регионов России в рамках I Этно-Fashion Фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни – Культурный код».

Площадка «Ярмарка мастеров» познакомит как с традиционными аутентичными изделиями, так и с современными авторскими работами:
предметы интерьера и декора, авторская керамика и фарфор, лаковая миниатюра,
украшения из стекла,изделия из камня и дерева, кожи и войлока, меди и бронзы, ювелирные изделия и бижутерия, витражная роспись, дизайнерская этническая одежда, аксессуары, сувенирная продукция и многое другое.

ГБУ «Таткультресурсцентр»

 

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