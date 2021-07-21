Делегация Набережночелнинского государственного педагогического университета посетила Узбекистан

С 10 по 16 июля 2021 года состоялся визит делегации Набережночелнинского государственного университета (НГПУ) в Республику Убекистан. Делегация в составе советника при ректорате Л.М.Галиева и декана факультета физической культуры и спорта А.М.Ахметова в сопровождении представителя Республики Татарстан в Республике Узбекистан А.А.Ахтареева провела встречу в представительстве Россотрудничества в Ташкенте. Была достигнута договоренность об участии НГПУ в программах Россотрудничества – квотной компании на поступление в вузы Российской Федерации в январе-марте 2022 года, совместных мероприятиях «Территория здоровья», «Занимательная математика», «Литературные вечера». Также достигнута договоренность проведения онлайн «Дня открытых дверей НГПУ».

На встрече в представительстве Татарстана в Узбекистане были обсуждены вопросы взаимодействия с Министерством народного образования Республики Узбекистан и Ташкентским носударственным педагогическим университетом им.Низами, проведения профориентационных мероприятий в Ташкенте и Ташкентской области, участия НГПУ в международных образовательных выставках в Узбекистане.

При содействии представительства РТ в РУз были проведены переговоры с выставочной компанией MYFAIR («Образование и профессия в РУз»). На основе достигнутых договоренностей на базе компании было проведено собеседование с абитуриентами из г.Ташкента.

В Хорезмской области Республики Узбекистан делегация провела ряд встреч с директорами школ, выпускниками школ. Она также встретилась с председателем Татарского культурно-просветительского центра Хорезмской области Д.Т.Латыповой, была достигнута договоренность о привлечении соотечественников к обучению в НГПУ.

Плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество Республики Татарстан с Республикой Узбекистан в сфере высшего образования расширяется и углубляется, свидетельством которому является и визит делегации НГПУ в Узбекистан.